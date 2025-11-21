0

LEGO Horizon Adventures per PS5 è in sconto su Amazon per il Black Friday

Tra le offerte di Amazon troviamo anche LEGO Horizon Adventures per PS5, in cui potrai vestire i panni di Aloy in chiave rigorosamente LEGO.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/11/2025
Su Amazon è disponibile LEGO Horizon Adventures per PS5 a 19,99 € rispetto al prezzo consigliato di 40,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Cos'è LEGO Horizon Adventures

In questo gioco, l'universo di Horizon si trasforma rigorosamente in chiave LEGO. Ciò significa che la saga presenta una nuova veste colorata e molto più divertente. Perfino i nemici, le varie ambientazioni e ogni dettaglio è ricco di mattoncini (e colpi di scena). Se da un lato restano intatte alcune meccaniche principali, come il combattimento contro le macchine colossali, questa nuova veste dà un tocco di freschezza al gioco, dandogli un aspetto più ironico.

Inoltre, è possibile giocare sia da soli che in compagnia di amici, grazie alla modalità co-op online o locale (è necessario l'abbonamento PS Plus per il multiplayer). In questo caso potrai anche costruire il tuo villaggio, personalizzandolo a tuo piacimento.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
