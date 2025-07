LEGO Horizon Adventures per PS5 è in offerta su Amazon

LEGO Horizon Adventures per PlayStation 5 è disponibile su Amazon a 29,99€, in forte sconto rispetto al prezzo consigliato di 70,99€. L'offerta include spedizione gratuita e resi senza costi aggiuntivi. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Con LEGO Horizon Adventures, la celebre saga PlayStation cambia pelle e si presenta in una nuova veste colorata e divertente . Il gioco trasforma le creature meccaniche e l'ambientazione post-apocalittica di Horizon in un'avventura ricca di mattoncini, risate e colpi di scena. Il gameplay mescola azione e umorismo tipico dei titoli LEGO, mantenendo però l'esplorazione e il combattimento contro le gigantesche macchine.

Multiplayer e creatività per ogni tipo di giocatore

Giocabile in solitaria, in co-op locale o online (con abbonamento PS Plus per il multiplayer), LEGO Horizon Adventures permette anche di costruire e personalizzare il proprio villaggio, sbloccare nuovi costumi e affrontare nemici in battaglie spettacolari grazie a gadget e potenziamenti unici. Un mix perfetto tra gioco d'azione e family game creativo.

Se amate Aloy e il mondo di Horizon, o se volete vivere un'avventura divertente da condividere con amici e famiglia, questa edizione LEGO è il modo perfetto per farlo. Con questa offerta Amazon, è il momento giusto per aggiungere un titolo originale e sorprendente alla vostra collezione PS5.