LEGO Horizon Adventures è a un nuovo minimo storico su Amazon per PS5: perfetto regalo natalizio per i piccoli

Tramite Amazon Italia è ora possibile trovare una promozione per il videogioco LEGO Horizon Adventures, in versione PlayStation 5. Lo sconto rispetto al prezzo consigliato è del 30%, mentre lo sconto rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni è 17%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era 59,98€, mentre il prezzo consigliato è di 70,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Amazon si occupa di vendita e spedizione, assicurando anche l'arrivo entro Natale: è quindi perfetto come regalo per i più piccoli, se siete in cerca di un gioco adatto a tutte le età.