Cronos: The New Dawn per PS5 è disponibile in preordinesu Amazon

Cronos: The New Dawn per PlayStation 5 è prenotabile su Amazon a 59,99€, con prenotazione al prezzo minimo garantito e reso gratuito. Preordinalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. In questo brutale horror di sopravvivenza in terza persona, dovrete salvare il passato per garantire un futuro migliore. Il gioco unisce combattimenti intensi e strategia, sfidandovi a manipolare le anomalie temporali per esplorare ambienti desolati alla ricerca di risorse e provviste indispensabili alla sopravvivenza.