Cronos: The New Dawn per PS5 è disponibile in preordinesu Amazon

Affronta mostri letali, manipola il tempo e salva il passato per cambiare il futuro in Cronos: The New Dawn, in preordine su Amazon.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   11/08/2025
Cronos: The New Dawn per PlayStation 5 è prenotabile su Amazon a 59,99€, con prenotazione al prezzo minimo garantito e reso gratuito. Preordinalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. In questo brutale horror di sopravvivenza in terza persona, dovrete salvare il passato per garantire un futuro migliore. Il gioco unisce combattimenti intensi e strategia, sfidandovi a manipolare le anomalie temporali per esplorare ambienti desolati alla ricerca di risorse e provviste indispensabili alla sopravvivenza.

Mostri che si evolvono e meccaniche di fusione letali

Le creature eliminate non rimarranno inattive a lungo: attraverso un processo noto come "Fusione", i nemici superstiti possono assorbire i caduti, diventando più rapidi, potenti e difficili da abbattere. Ciò obbliga a pianificare attentamente ogni scontro, evitando di lasciare avversari feriti liberi di potenziarsi.

Durante l'avventura, avrete il compito di rintracciare figure chiave del passato, raccogliendo le loro Essenze per ottenere nuove abilità e potenziamenti. La combinazione di tensione costante, gestione delle risorse e manipolazione del tempo rende Cronos: The New Dawn un'esperienza intensa e coinvolgente per gli amanti del genere survival horror.

