Cronos: The New Dawn è uno dei titoli rivelazione di questo 2025 ed è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Cronos: The New Dawn è un intenso horror di sopravvivenza in terza persona che mette il giocatore di fronte a una scelta costante: adattarsi a un mondo ostile o soccombere. Ambientato in un futuro devastato, il gioco ruota attorno a un'idea inquietante e originale: per costruire un domani migliore è necessario salvare ciò che resta del passato.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'esplorazione si svolge in ambienti desolati e pieni di pericoli, dove le anomalie temporali possono essere manipolate per aprire nuovi percorsi o ottenere vantaggi strategici. Le munizioni e le provviste sono estremamente limitate, costringendo il giocatore a valutare con attenzione ogni scontro e a cercare costantemente materiali utili tra le rovine.

Uno degli elementi più interessanti è il sistema di "Fusione". I nemici sconfitti non sono mai davvero fuori gioco: se non vengono bruciati, possono essere assorbiti dalle creature ancora in vita, trasformandole in versioni più rapide, resistenti e letali. Questo meccanismo aggiunge tensione a ogni combattimento, rendendo cruciale il controllo del campo di battaglia. Qui la nostra recensione.