Cronos: The New Dawn è uno dei titoli rivelazione di questo 2025 ed è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile un'offerta che fa calare il prezzo di Cronos: The New Dawn fino al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/12/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che prevede un'offerta con sconto attivo del 25% su Cronos: The New Dawn che viene messo in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 44,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Il gioco può essere acquistato direttamente tramite questo link oppure accedendo alla pagina del prodotto dal box qui giù: Cronos: The New Dawn è un intenso horror di sopravvivenza in terza persona che mette il giocatore di fronte a una scelta costante: adattarsi a un mondo ostile o soccombere. Ambientato in un futuro devastato, il gioco ruota attorno a un'idea inquietante e originale: per costruire un domani migliore è necessario salvare ciò che resta del passato.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'esplorazione si svolge in ambienti desolati e pieni di pericoli, dove le anomalie temporali possono essere manipolate per aprire nuovi percorsi o ottenere vantaggi strategici. Le munizioni e le provviste sono estremamente limitate, costringendo il giocatore a valutare con attenzione ogni scontro e a cercare costantemente materiali utili tra le rovine.

Cronos The New Dawn 2

Uno degli elementi più interessanti è il sistema di "Fusione". I nemici sconfitti non sono mai davvero fuori gioco: se non vengono bruciati, possono essere assorbiti dalle creature ancora in vita, trasformandole in versioni più rapide, resistenti e letali. Questo meccanismo aggiunge tensione a ogni combattimento, rendendo cruciale il controllo del campo di battaglia. Qui la nostra recensione.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
