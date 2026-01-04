GTA 6 nel 2026? Rockstar Games ne sarebbe oramai sicura, ma il prezzo potrebbe essere di 90€

Inoltre, ha parlato del prezzo del videogioco , altro grande quesito senza alcuna risposta al momento.

GTA 6 sarà veramente pubblicato nel 2026 ? In molti hanno questo dubbio ma Tom Henderson - noto leaker che collabora con la testata Insider Gaming - ha detto la propria a riguardo.

Le previsioni per GTA 6 di Tom Henderson

Durante il lungo video dedicato alle previsioni per il 2026, Henderson ha spiegato che, secondo lui, "Rockstar è ora abbastanza sicura che [GTA 6] sarà pubblicato quest'anno".

Henderson però prevede che questa pubblicazione porterà con sé un grosso problema, ovvero causerà un crollo dell'infrastruttura internet mondiale perché troppe persone cercheranno di scaricarlo. A suo dire, una soluzione sarebbe rendere disponibile il pre-scaricamento un mese prima. I classici tre giorni prima del lancio non basterebbero secondo Henderson. Al tempo stesso, sottolinea come Rockstar Games non sia in alcun modo obbligata a farlo, se non per non rendere l'esperienza di lancio negativa per una serie di acquirenti.

Per quanto riguarda il prezzo, secondo Henderson (è una previsione, non un leak), GTA 6 potrebbe costare 80 dollari (ovvero 90 euro) come Mario Kart World. Inoltre, come è ovvio, ci saranno varie edizioni speciali a un prezzo superiore, compresa magari anche una Collector's Edition da 300 dollari.

Ricordiamo poi che GTA 6 Online sarebbe una sorta di MMORPG, secondo un noto sviluppatore.