New Game+ Showcase sarà il primo evento videoludico dell'anno, con 45 giochi: ecco data e ora

Un gruppo di content creator ha annunciato un nuovo tipo di evento videoludico, il New Game+ Showcase nel quale potremo vedere 45 giochi. Ecco in quale data e quale orario.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/01/2026
Il New Game+ Showcase è stato annunciato e sarà il primo evento videoludico dell'anno 2026. Andrà in onda l'8 gennaio 2026 alle 22:00 ora italiana.

Questo evento vuole proporre un "nuovo tipo di showcase videoludico".

Cosa sappiamo sul New Game+ Showcase

Difficile dire esattamente cosa aspettarsi da questo show, visto che è una novità assoluta. Sappiamo però che ci saranno 45 videogiochi, compresi filmati esclusivi e interviste agli sviluppatori, e che sarà gestito da un gruppo di content creator, che potete vedere nel post qui sotto.

Secondo quanto riferito, non ci saranno pubblicità a pagamento e dobbiamo aspettarci "passione e conversazioni genuine".

Pare inoltre che possiamo aspettarci un mix di indie e AAA. Alcuni dei nomi confermati sono ExeKiller di Paradark Studio (un gioco sparatutto wester retrofuturistico in un mondo post-apocalittico con scelte narrative), Distant Shore: BETAGNE di Distant Shore (un FPS platformer in una mappa aperta sandbox a base di parkour e simulazione della fisica realistica per interagire con l'ambiente) e Crimson Desert di Pearl Abyss (il gioco di ruolo d'azione dagli autori di Black Desert).

Non sappiamo però quali sono gli altri giochi ed esattamente che tipo di novità potremo scoprire. Non ci resta che attendere e vedere.

