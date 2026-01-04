Exodus sembra davvero l’erede di Mass Effect

Di videogiochi ad ambientazione fantascientifica ne esistono molti, ma se si parla di giochi di ruolo siamo sicuri che molti di voi penseranno subito a Mass Effect. La trilogia di RPG di Bioware ha segnato un'era con le sue incredibili storie e personaggi. Nonostante un finale della saga che all'epoca generò diversi malcontenti e un'accesa polemica, il titolo è considerato ancora oggi una pietra miliare indiscussa.

Purtroppo nel 2017 Mass Effect: Andromeda non riuscì a essere all'altezza dei titoli precedenti e, anche se qualche anno fa l'attuale Bioware aveva annunciato la realizzazione di un nuovo capitolo della saga con il ritorno di alcuni personaggi storici, dopo l'accoglienza di Dragon Age: The Veilguard anche i fan più accaniti hanno perso le speranze di vedere un videogioco all'altezza della trilogia originale.

Anche se Mass Effect dovesse rimanere soltanto un bellissimo ricordo del passato, guardando al futuro c'è un titolo che vuole colmare quel vuoto che ha lasciato: Exodus. Il gioco è stato presentato la prima volta ai The Game Awards del 2023 e nell'ultimo paio d'anni è tornato a mostrarsi con nuovi trailer dedicati a storia, ambientazione e gameplay. L'ultimo trailer ha inoltre confermato il periodo d'uscita fissato per l'inizio del 2027 e arriverà su PlayStation 5, Xbox Series S/X e PC.

C'è un elemento di Exodus che fa ben sperare: chi lo sta realizzando. Il team dietro il gioco si chiama Archetype Entertainment ed è una divisione nata da Wizards of the Coast e fondata nel 2019 da James Ohlen, Chad Robertson e Drew Karpyshyn, tutti ex Bioware dell'epoca d'oro. Ohlen ha lavorato a Baldur's Gate 2, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic e Dragon Age: Origins, mentre Karpyshyn è stato lead writer dei primi due Mass Effect e ricopre lo stesso ruolo all'interno della nuova compagnia.

I vari trailer di Exodus, soprattutto quelli incentrati sul gameplay, hanno mostrato una somiglianza davvero enorme con le atmosfere e i combattimenti di Mass Effect, ma attenzione a considerare il titolo come una mera copia del vecchio RPG di Bioware, perché dietro a questo gioco c'è un progetto davvero ambizioso.