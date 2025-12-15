Exodus userà l'IA generativa? I veterani di Mass Effect al lavoro sul gioco rispondono

Le parole di Robertson sull'uso dell'IA in Exodus

Robertson ha iniziato affermando: "Non abbiamo piani per usare l'IA generativa per alcun elemento del videogioco, ma ci riserviamo il diritto di cambiare idea se la situazione richiedesse di usare tale tecnologia per ottenere la qualità di cui abbiamo bisogno, o se i limiti di tempo e di budget lo imponessero".

L'argomento è venuto fuori perché l'attore hollywoodiano Matthew McConaughey, che recita in Exodus, ha anche investito in una società audio chiamata Elevenlabs e ha firmato un accordo con l'azienda per consentire loro di generare la sua voce tramite intelligenza artificiale in situazioni specifiche.

"No, no. Tutto ciò che è contenuto in Exodus - il 100% di ciò che è contenuto in Exodus - è una registrazione vocale personalizzata solo per noi", ha chiarito Robertson. "Ha un accordo completamente separato di sua concezione che ha stipulato con Elevenlabs, che è uno dei più importanti strumenti di generazione vocale basati sull'intelligenza artificiale, utilizzato anche da altre società di videogiochi. In questo modo, le persone potrebbero sfruttare la sua voce in sessioni di registrazione vocale non personalizzate, ma in modo diverso. Ha una serie di regole molto rigide su come può essere utilizzata".

Il coinvolgimento di Archetype con McConaughey è apparentemente "molto specifico" e non prevede l'utilizzo di linee vocali generate dall'IA. Il McConaughey che sentiamo nel gioco sarà apparentemente il vero McConaughey che si è presentato in una vera cabina di registrazione. Per quanto riguarda il (non) uso a lungo termine da parte dello studio della tecnologia generativa IA, "vogliamo essere tecnologi intelligenti e vogliamo realizzare giochi fantastici", ha spiegato Robertson. "E se per ragioni di costo o di qualità, tale tecnologia diventa qualcosa di più accettabile e più comune, penso che dovremo essere intelligenti e accorti nel modo in cui la adottiamo noi stessi".

In breve, l'uso dell'IA generativa non è del tutto escluso. Ricordiamo infine che in precedenza Exodus si è mostrato in uno spettacolare trailer ufficiale del gameplay.