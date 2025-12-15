0

Il gioco più atteso dai fan giapponesi è un titolo che forse non avete mai sentito nominare

Famitsu ha reso disponibile una classica Top 30 dei giochi più attesi dai lettori e il titolo con più voti in assoluto potrebbe essere qualcosa che non avete mai sentito nominare.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/12/2025
Diana di Pragmata

La testata giapponese Famitsu ha condiviso la nuova classifica dei videogiochi più attesi dai suoi lettori. Sebbene vi siano tanti nomi molto noti e che non sorprenderanno i fan più informati, c'è un videogioco che potrebbe stupirvi.

Vediamo tutti i dettagli sulla Top 30 dei giochi più attesi dai giocatori giapponesi.

La lista completa dei giochi più desiderati dai lettori di Famitsu

Ecco la classifica dei giochi più attesi dagli utenti di Famitsu:

  1. [PS5] Pragmata - 567 voti
  2. [NSW] Akiba Lost - 509 voti
  3. [NS2] Akiba Lost - 482 voti
  4. [PS5] Akiba Lost - 466 voti
  5. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 461 voti
  6. [PS5] Resident Evil Requiem - 410 voti
  7. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 398 voti
  8. [NS2] Pokémon Pokopia - 339 voti
  9. [PS5] Persona 4 Revival - 307 voti
  10. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 244 voti
  11. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 212 voti
  12. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 207 voti
  13. [NS2] Splatoon Raiders - 180 voti
  14. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 178 voti
  15. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 177 voti
  16. [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 175 voti
  17. [NS2] Mario Tennis Fever - 164 voti
  18. [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 159 voti
  19. [PS5] Nioh 3 - 143 voti
  20. [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 135 voti
  21. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 133 voti
  22. [NSW] Amakano 2 - 117 voti
  23. [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 111 voti
  24. [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 74 voti
  25. [NS2] Resident Evil Requiem - 60 voti
  26. [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 58 voti
  27. [PS4] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 56 voti
  28. [NS2] Fatal Frame 2 Remake - 55 voti
  29. [NSW] Genshin Impact - 53 voti
  30. [NSW] Hono Gurashi no Niwa - 51 voti

Come potete vedere, in prima posizione c'è il noto Pragmata, attesissimo dagli utenti nipponici. Il vero vincitore è però Akiba Lost, che ottiene quasi 1500 voti sommando le tre versioni in classifica.

Se non avete mai sentito nominare il videogioco, dovete sapere che Akiba Lost è un'avventura completamente in live-action in cui verremo coinvolti in un misterioso caso di persone scomparse. Proporrà 20 ore di gioco, la possibilità (o per meglio dire necessità) di continuare a cambiare punto di vista tra il protagonista maschile e i sei personaggi femminili e finali multipli.

Diteci, anche a voi interessa Akiba Lost?

#Curiosità
