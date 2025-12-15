Il gioco più atteso dai fan giapponesi è un titolo che forse non avete mai sentito nominare

La testata giapponese Famitsu ha condiviso la nuova classifica dei videogiochi più attesi dai suoi lettori. Sebbene vi siano tanti nomi molto noti e che non sorprenderanno i fan più informati, c'è un videogioco che potrebbe stupirvi.

La lista completa dei giochi più desiderati dai lettori di Famitsu

Ecco la classifica dei giochi più attesi dagli utenti di Famitsu:

[PS5] Pragmata - 567 voti [NSW] Akiba Lost - 509 voti [NS2] Akiba Lost - 482 voti [PS5] Akiba Lost - 466 voti [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 461 voti [PS5] Resident Evil Requiem - 410 voti [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 398 voti [NS2] Pokémon Pokopia - 339 voti [PS5] Persona 4 Revival - 307 voti [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 244 voti [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 212 voti [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 207 voti [NS2] Splatoon Raiders - 180 voti [NSW] Rhythm Heaven Groove - 178 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 177 voti [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 175 voti [NS2] Mario Tennis Fever - 164 voti [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 159 voti [PS5] Nioh 3 - 143 voti [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 135 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 133 voti [NSW] Amakano 2 - 117 voti [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 111 voti [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 74 voti [NS2] Resident Evil Requiem - 60 voti [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 58 voti [PS4] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 56 voti [NS2] Fatal Frame 2 Remake - 55 voti [NSW] Genshin Impact - 53 voti [NSW] Hono Gurashi no Niwa - 51 voti

Come potete vedere, in prima posizione c'è il noto Pragmata, attesissimo dagli utenti nipponici. Il vero vincitore è però Akiba Lost, che ottiene quasi 1500 voti sommando le tre versioni in classifica.

Se non avete mai sentito nominare il videogioco, dovete sapere che Akiba Lost è un'avventura completamente in live-action in cui verremo coinvolti in un misterioso caso di persone scomparse. Proporrà 20 ore di gioco, la possibilità (o per meglio dire necessità) di continuare a cambiare punto di vista tra il protagonista maschile e i sei personaggi femminili e finali multipli.

Diteci, anche a voi interessa Akiba Lost?