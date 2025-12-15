Robot umanoidi troppo umani per essere veri? E infatti sono degli attori: l'incredibile video dall'Iran

Il video dall'Iran

Come si vede chiaramente dal video, i presunti robot sono senza troppi dubbi interpreti umani in costume, piuttosto che veri sistemi robotici autonomi. Alcuni dettagli visivi, come i movimenti del corpo e le interazioni con l'ambiente, sono difficili da non cogliere.

Analisti del settore, che seguono da tempo l'evoluzione tecnologica iraniana, fanno notare che non si tratta di un caso isolato. Già in passato, nel paese, sono stati presentati progetti di robotica poi rivelatisi prototipi non funzionanti o hardware commerciali riassemblati e mostrati come soluzioni originali e avanzate. Un altro elemento che solleva perplessità in questi eventi è l'assenza di documentazione tecnica a supporto delle dimostrazioni. Ricercatori che monitorano lo sviluppo tecnologico nella regione sottolineano come, nelle fiere internazionali, la presentazione di progressi nel campo della robotica sia normalmente accompagnata da schede tecniche, dati di test indipendenti e dettagli sul funzionamento dei sistemi.

Nel caso specifico, tali informazioni ovviamente mancano del tutto. La questione assume rilievo anche dal punto di vista della comunicazione scientifica. Eventi di questo tipo vengono spesso utilizzati per mostrare capacità industriali e progressi tecnologici, ma senza trasparenza rischiano di ottenere l'effetto opposto, generando scetticismo invece di credibilità.