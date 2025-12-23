La Fatina dei Denti diventa digitale con questo sito per i genitori e i loro bambini

Ha quindi creato un sito che permette alla famiglia di gestire un'esperienza interattiva e tecnologica per i propri figli.

La Fatina dei Denti si digitalizza e arriva nei nostri dispositivi tecnologici. I più piccoli sono oramai sempre più abituati ad avere dispositivi tecnologici tra le mani e Oliver Finel, nel creare un video personalizzato dedicato alla Fatina dei Denti per il nipote, si è reso conto che non esiste un " tracciatore di Fatina dei Denti " (mentre ce ne sono vari per Babbo Natale).

Come funziona il tracciatore di Fatina dei Denti

Si chiama Tooth Fairy Tracker e la protagonista è Kiki la Fatina dei Denti. Quando un bambino perde un dente, i genitori possono andare sul sito, mettere un indirizzo mail e riceve così notifiche sul viaggio di Kiki.

Kiki la Fatina dei Denti

Nel corso del pomeriggio, ad esempio, il bambino ricevere una serie di video aggiornamenti che mostrano Kiki che si prepara per il proprio viaggio, che lascia il quartier generale e svolazza per andare a recuperare il dente. I video hanno uno stile da vlog, con informazioni come la velocità di volo e anche dei simpatici selfie della Fatina.

L'intera esperienza è gestita tramite il sito, dove c'è anche un conto alla rovescia per il prossimo filmato fino all'arrivo dell'ora della nanna. Secondo il creatore, gli aggiornamenti serali motivano i bambini a fare cose come lavarsi i denti e prepararsi ad andare a dormire. L'ultimo aggiornamento avviene il mattino successivo quando il bambino riceve le congratulazioni e può controllare quale premio è stato lasciato sotto il cuscino.

Il sito è disponibile da ottobre ma è ancora in corso d'opera, con l'autore che desidera rivedere la parte grafica a breve e offrire "un design più giocoso" e alcuni dettagli che lo rendano più "immersivo per i bambini". In futuro Kiki sarà anche in grado di pronunciare il nome del bambino, parlare dei suoi hobby e si potranno includere delle foto nei video. Inoltre, i bambini riceveranno dei certificati personalizzati per ogni dente perso e dei video sull'igiene orale. Il creatore renderà però a pagamento le funzioni più avanzate, con un pagamento da 20 dollari che dà accesso a 6 visite di Kiki. Trovate il sito qui.

Voi che ne pensate di questa versione tecnologica della Fatina dei Denti?