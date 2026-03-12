3

Il Ketchup si traveste da Ash Ketchum e propone confezioni a tema Pikachu

Il mondo dei Pokémon si espande in tutte le direzioni, anche in quelle del cibo con una collaborazione con Heinz, che propone un Ketchup a tema Pikachu.

Come si può vendere sempre più unità di una salsa? La si può rendere più buona, ma se è già ottima cosa puoi fare? Be', puoi metterci sopra Pikachu e iniziare a contare i soldi.

Probabilmente è ciò che hanno pensato i dirigenti di Heinz Giappone, quando hanno iniziato a lavorare a una collaborazione con The Pokémon Company.

Come potete vedere nelle immagini in questa notizia, Heinz Giappone ha realizzato delle confezioni del proprio Ketchup (da 460g) con sopra disegnato un Pikachu. Precisamente, ci sono tre diversi design, il primo con il topo giallo steso sulla pancia, il secondo mentre salta e il terzo con Pikachu che ha lo sguardo perso verso l'osservatore. In tutti i design è presente anche una Poké Ball standard.

La bottiglia, esclusiva per il Giappone, costa 390 yen (€2,13 al cambio attuale) e quindi collezionarle non richiede un grande investimento, sempre ovviamente che non ci siano appassionati che facciano man bassa per poi provare a rivendere il tutto online.

Non finisce però qui, perché Heinz proporrà anche un piattino con la forma del viso di Pikachu, con le guance che faranno da contenitore per il Ketchup, che le colorerà di rosso. I piattini saranno regalati in modo casuale a 450 fortunati che tramite Twitter condivideranno un post celebrativo che sarà pubblicato tra il 16 e il 22 marzo.

Vi segnaliamo infine che il manga che racconta le origini dei Pokémon è arrivato anche in Italia.

#Curiosità #Pokémon
