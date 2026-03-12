El Presidente vi invita a provare la versione beta di Tropico 7

L'editore Kalypso Media e lo studio di sviluppo Gaming Minds Studios hanno annunciato la data della beta chiusa di Tropico 7 per PC , che sarà accessibile tramite Steam e Microsoft Store a partire dal 31 marzo. Il test durerà due settimane e le iscrizioni sono già aperte e lo rimarranno fino al 22 marzo.

A cosa serve la closed beta?

L'annuncio recita: "Il playtest si concentrerà sulla raccolta di feedback relativi ai principali sistemi di gameplay, alle meccaniche politiche e su due parti selezionate della campagna ambientate nei periodi Colonial Times e World Wars, oltre a due missioni scenario ambientate nelle epoche Cold War e Modern Times. La Closed Beta supporta testi in inglese e tedesco."

Se vi interessa, potete registrarvi alla closed beta di Tropico 7 a questo indirizzo.

Tropico 7 è il nuovo capitolo di una celebre serie di city builder a tema dittature sud americane. Protagonista assoluto è El Presidente, un politico dissoluto e spietato, che governa le sue terre con pugno ferreo. Riusciremo a creare il regime ideale, oppure dovremo bombardare qualche nazione avversaria per coprire le malefatte del nostro leader?

Tropico 7 non ha ancora una data d'uscita definitiva. Si parla di un lancio nel 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store.