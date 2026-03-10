Il team di Clair Obscur: Expedition 33 risolve la disputa sul fumetto Académie Clair-Obscur

Tuttavia, il fumetto di Gay non ha nulla a che vedere con il videogioco, dunque la richiesta era risultata subito piuttosto fuori luogo, facendo emergere anche parecchie critiche nei confronti del team francese.

La questione era emersa la settimana scorsa, quando Sandfall aveva chiesto la rimozione dalla vendita del fumetto L'Académie Clair-Obscur , probabilmente per l'utilizzo del nome e forse anche per l'uso di caratteri del testo riconducibili un po' allo stile tipico del gioco.

Si risolve infine per il meglio la disputa che aveva visto contrapporsi Sandfall, team di Clair Obscur: Expedition 33 , e l'autore del fumetto Académie Clair-Obscur , Olivier Gay, ritrattando la richiesta iniziale di rimozione di quest'ultimo dal mercato.

La soluzione migliore, a quanto pare

Sandfall aveva poi risposto in maniera ufficiale alla questione nella giornata di ieri, affermando di essere alla ricerca di una "soluzione equa" con l'autore del fumetto, cosa che evidentemente è stata raggiunta nelle ore scorse.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il nuovo messaggio da parte di Sandfall, visibile qui sopra, riferisce sostanzialmente che la richiesta avanzata dai legali è stata eliminata, con il fumetto L'Académie Clair-Obscur che sarà dunque libero di essere distribuito sul mercato con il suo nome.

"La situazione sollevata dai legali del nostro studio era nuova per noi e complessa da gestire. Volevamo assicurarci di poterne discutere con tutte le parti interessate per essere certi di aver compreso appieno la situazione prima di condividere qualsiasi informazione con voi", si legge nel messaggio ufficiale del team.

"Sandfall si stava adoperando per ritirare le richieste presentate dal nostro rappresentante legale, cosa che ora è avvenuta. Il loro ruolo è quello di proteggerci, in particolare dai prodotti contraffatti, ma l'azione legale avviata contro il fumetto L'Académie Clair-Obscur, pubblicato nel gennaio 2026, non è in linea con i nostri desideri".

"Abbiamo sempre voluto sostenere gli artisti e incoraggiare la creatività, e questo è uno dei valori più importanti che vogliamo sostenere a Sandfall".

L'autore del fumetto, da parte sua, aveva anche spiegato che la pubblicazione del titolo della sua opera precedeva di tre mesi l'annuncio di Clair Obscur: Expedition 33, dunque la posizione del fumetto era sicuramente vantaggiosa nella diatriba, ma riferiva di non avere né il tempo né la disponibilità economica per poter sostenere una battaglia legale.

A questo punto, la questione dovrebbe essersi risolta.