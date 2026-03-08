Screamer è il soulslike dei giochi di guida: ha il parry e un trofeo legato ad esso

Milestone sta lavorando a Screamer, un nuovo gioco di guida con una storia ispirata agli anime e una serie di meccaniche particolari.
Il gioco sarà pubblicato il 26 marzo 2026, ma già ora sono emersi i Trofei della versione PlayStation, tramite il noto sito PSNProfiles. La lista ci permette di capire cosa aspettarci dal gioco, compresa la presenza del parry.
Screamer non è un soulslike, ma...
In modo scherzoso, si può quindi affermare che Screamer è un soulslike, visto che una delle meccaniche tipiche del genere è il parry, ovvero la capacità di deviare i colpi nemici per scoprirli e renderli vulnerabili a un contrattacco.
L'informazione arriva da un trofeo che segnala che il nostro obiettivo è ottenere 50 K.O. usando il parry dello scudo del veicolo. Per il resto, scopriamo che dovremo completare la storia di ogni team automobilistico e anche completare specifici capitoli della trama.
C'è poi bisogno di giocare nei panni di diversi personaggi e finire certe sfide a loro dedicate, ad esempio usando le loro abilità uniche. Dovremo poi eseguire 100 K.O. in modalità Overdrive (una potente accelerazione che ci permette di distruggere gli avversari al contatto) ed eliminare un avversario che si trova nella scia di un nostro alleato.
L'impressione generale è che i Trofei non pretendano troppo dai giocatori e probabilmente, impegnandosi a usare tutti i sistemi di gioco di Screamer, si riuscirà a sbloccare il grosso degli obiettivi semplicemente giocando una quantità sufficiente di tempo. Inoltre, non sembrano esserci trofei legati all'online né legati alle difficoltà.
Ricordiamo poi che sono disponibili i preordini di Screamer su Gamelife: prezzi e dettagli delle edizioni del gioco di corse di Milestone.