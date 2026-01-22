Il nuovo gameplay trailer di Screamer presenta le modalità del gioco di corse illegali di Milestone

La portata principale è la campagna single‑player , ambientata in un torneo clandestino, l'evento di corse illegali più ambizioso mai organizzato. Cinque squadre rivali, ciascuna composta da tre personaggi, si affrontano in gare spietate. Ogni vettura è dotata dell'Echo System, una tecnologia che permette azioni offensive e difensive. Ogni squadra ha una propria identità, con motivazioni e stili che emergono sia nel design dei personaggi sia nell'estetica delle auto. Le loro storie si intrecciano in sequenze cinematografiche supportate da un cast internazionale di primo piano, tra cui Troy Baker e Aleks Le.

Le altre modalità

Oltre alla campagna, il gioco propone diverse modalità che combinano velocità e scontri. Le gare a squadre premiano la collaborazione, perché contano sia la posizione al traguardo sia i KO inflitti. Overdrive è invece la modalità più estrema: il potenziamento è attivo fin dall'inizio e un singolo errore basta per essere eliminati, trasformando la corsa in una prova di nervi.

La sfida a punti richiama l'arcade classico e premia manovre rischiose, mentre sfida a tempo e Checkpoint riportano alle origini del genere, tra traiettorie precise e secondi che scappano via. La modalità gara consente infine di personalizzare ogni dettaglio della competizione. Infine, sul fronte del multiplayer, troviamo classifiche online, lobby private con regole personalizzate, la rotazione di eventi della modalità Mixtape e lo split‑screen fino a quattro giocatori.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Screamer sarà disponibile nei negozi a partire dal 23 marzo per PS5, Xbox Series X|S e PC.