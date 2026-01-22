Ufficiale l'AMD Ryzen 7 9850X3D: più veloce e più potente, data di uscita e prezzo

AMD ha annunciato ufficialmente il Ryzen 7 9850X3D, il nuovo processore desktop Zen 5 pensato per il gaming di fascia alta. Presentato in anteprima al CES 2026, il chip va a sostituire il Ryzen 7 9800X3D come processore da gioco più veloce al mondo, offrendo un incremento prestazionale mirato senza stravolgere l'architettura di base.
Il Ryzen 7 9850X3D mantiene la configurazione già collaudata del suo predecessore, con 8 core Zen 5 e 16 thread, ma introduce un aumento significativo della frequenza di boost, che raggiunge i 5,6 GHz, ovvero 400 MHz in più rispetto al 9800X3D. La frequenza base resta invariata a 4,7 GHz, così come il resto delle specifiche principali: 96 MB di cache L3 grazie alla tecnologia 3D V-Cache di seconda generazione e un TDP di 120 W.
AMD e le principali novità apportate dal Ryzen 7 9850X3D
Secondo AMD, l'incremento di clock consente di ottenere guadagni concreti in ambito gaming, rafforzando ulteriormente la leadership dell'azienda nel segmento dei processori da gioco. Il produttore sottolinea inoltre come il 9850X3D sia in grado di offrire fino al 27% di prestazioni in più nei giochi rispetto all'Intel Core Ultra 9 285K, consolidando il divario con la concorrenza.
Un altro aspetto chiave riguarda il supporto alla memoria. Grazie alla 2nd Gen 3D V-Cache, non è necessario utilizzare RAM ad altissima frequenza per ottenere il massimo delle prestazioni. Nei test interni condotti su oltre 30 giochi, la differenza di frame rate tra DDR5-4800 e DDR5-6000 è risultata inferiore all'1%, rendendo il processore particolarmente interessante anche per chi vuole ottimizzare i costi del sistema.
La data d'uscita e il prezzo dell'AMD Ryzen 7 9850X3D... in attesa della recensione
L'AMD Ryzen 7 9850X3D arriverà nei negozi a partire dal 29 gennaio al prezzo di 499 dollari. In termini di spesa, costa 20 dollari in più rispetto al Ryzen 7 9800X3D, lanciato nel novembre 2024 a 479 dollari. Le indiscrezioni precedenti avevano già anticipato un prezzo vicino ai 500 dollari, considerata l'assenza di una concorrenza diretta nel segmento.
Nonostante ciò, il 9800X3D continua a vendere molto bene, arrivando in alcuni periodi a eguagliare le vendite complessive di tutti i processori desktop Intel. Rimaniamo, dunque, in attesa di ulteriori dettagli che verranno analizzati all'interno della nostra futura recensione.