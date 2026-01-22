GeForce NOW "decolla" con il supporto ai comandi di volo: arrivano i flight stick oltre a 4 nuovi giochi

GeForce NOW alza ulteriormente il livello dell'esperienza di gioco nel cloud introducendo il supporto ufficiale ai comandi di volo. Da oggi, i piloti virtuali possono allacciare le cinture e decollare utilizzando flight stick e acceleratori direttamente sulla piattaforma, sfruttando la precisione dei controlli e la bassa latenza che caratterizzano il servizio di cloud gaming di NVIDIA.

Si tratta di un passo importante per tutti gli appassionati di simulatori di volo, che ora possono vivere manovre, virate e variazioni di potenza in modo ancora più realistico, senza la necessità di hardware locale potente.