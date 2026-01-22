GeForce NOW "decolla" con il supporto ai comandi di volo: arrivano i flight stick oltre a 4 nuovi giochi

GeForce NOW alza ulteriormente il livello dell'esperienza di gioco nel cloud introducendo il supporto ufficiale ai comandi di volo. Da oggi, i piloti virtuali possono allacciare le cinture e decollare utilizzando flight stick e acceleratori direttamente sulla piattaforma, sfruttando la precisione dei controlli e la bassa latenza che caratterizzano il servizio di cloud gaming di NVIDIA.
Si tratta di un passo importante per tutti gli appassionati di simulatori di volo, che ora possono vivere manovre, virate e variazioni di potenza in modo ancora più realistico, senza la necessità di hardware locale potente.
L'obiettivo di GeForce NOW con queste novità
L'obiettivo è offrire un'esperienza immersiva paragonabile a quella di un PC da gaming di fascia alta, ma accessibile da una vasta gamma di dispositivi. Per facilitare la scoperta dei titoli compatibili, nell'app di GeForce NOW è stata aggiunta una nuova sezione dedicata, chiamata "Comandi di volo", che raccoglie tutti i giochi che supportano flight stick e periferiche simili.
Ma le novità non finiscono qui. All'orizzonte si profila anche l'arrivo di Delta Force, il nuovo titolo di Team Jade, che promette di portare nel cloud un'azione ad alto rischio ispirata alle missioni di estrazione.
I nuovi titoli in arrivo su GeForce NOW
Per chi invece questa settimana preferisce restare con i piedi per terra, NVIDIA ha annunciato l'arrivo di quattro nuovi giochi sulla piattaforma cloud. Tra questi spicca MIO: Memories in Orbit, un suggestivo metroidvania che arricchisce ulteriormente il catalogo del servizio. Ecco l'elenco completo dei nuovi titoli in arrivo:
- MIO: Memories in Orbit (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 20/01)
- Bladesong (Nuova uscita su Steam, 22/01)
- Rustler (Nuova uscita su Epic Games Store, gratuito a partire dal 22 gennaio)
- The Gold River Project (Nuova uscita su Steam, 23/01, GeForce RTX 5080-ready)
Che cosa ne pensate di queste novità? Fatecelo sapere con un commento!