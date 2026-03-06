La crisi della memoria NAND peggiora: Samsung raddoppia i prezzi e il mercato PC rischia l'ennesimo forte aumento

Il mercato delle memorie NAND sta attraversando una fase estremamente critica e, secondo gli ultimi report, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente nei prossimi mesi. Il principale protagonista di questo cambiamento è Samsung, che avrebbe deciso di aumentare drasticamente i prezzi delle memorie NAND per il secondo trimestre consecutivo.
Secondo informazioni riportate dal media coreano Sedaily, Samsung avrebbe pianificato un incremento dei prezzi pari al 100% nel secondo trimestre del 2026, dopo un aumento simile già applicato nel primo trimestre. In pratica, questo significherebbe che nel giro di pochi mesi il prezzo della NAND prodotto dall'azienda potrebbe essere cresciuto di oltre il 200%.
L'impatto della crisi delle memorie sulle aziende del settore
Questa crescita dei prezzi non riguarda solo Samsung. Anche altri importanti produttori del settore, come SK Hynix e Kioxia, starebbero valutando ulteriori aumenti per sfruttare la forte domanda proveniente dal mercato dell'intelligenza artificiale.
Negli ultimi anni, infatti, la domanda di memorie avanzate è cresciuta rapidamente a causa dello sviluppo dell'IA. In particolare, le memorie NAND sono diventate sempre più importanti nei sistemi di calcolo ad alte prestazioni, soprattutto negli SSD utilizzati nei server IA. Queste unità di archiviazione vengono impiegate per gestire carichi di lavoro complessi e dataset molto estesi.
Le conseguenze di questa fase della crisi delle memorie sul mercato consumer
Nel corso dell'ultimo anno i prezzi della NAND sarebbero già aumentati fino al 450%, non solo per la crescita della domanda legata all'intelligenza artificiale ma anche per le difficoltà dei produttori nel bilanciare la produzione tra DRAM e NAND. Le conseguenze di questa situazione potrebbero essere molto pesanti per il mercato consumer.
Se i prezzi continueranno a crescere, gli SSD potrebbero diventare molto più costosi, rendendo difficile per i produttori di PC e per gli assemblatori mantenere prezzi competitivi.
Il risultato finale potrebbe essere un aumento generale dei costi dei computer e dei componenti, con effetti simili a quelli già visti durante le precedenti crisi delle memorie DRAM, ma con incrementi di prezzo potenzialmente ancora più aggressivi.