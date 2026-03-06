La crisi della memoria NAND peggiora: Samsung raddoppia i prezzi e il mercato PC rischia l'ennesimo forte aumento

Il mercato delle memorie NAND sta attraversando una fase estremamente critica e, secondo gli ultimi report, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente nei prossimi mesi. Il principale protagonista di questo cambiamento è Samsung, che avrebbe deciso di aumentare drasticamente i prezzi delle memorie NAND per il secondo trimestre consecutivo.

Secondo informazioni riportate dal media coreano Sedaily, Samsung avrebbe pianificato un incremento dei prezzi pari al 100% nel secondo trimestre del 2026, dopo un aumento simile già applicato nel primo trimestre. In pratica, questo significherebbe che nel giro di pochi mesi il prezzo della NAND prodotto dall'azienda potrebbe essere cresciuto di oltre il 200%.