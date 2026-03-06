Birds Watching è un horror psicologico italiano pieno di uccelli inquietanti

Il team di sviluppo italiano Studio Ortica ha pubblicato su Steam l'horror psicologico Birds Watching , che può essere portato a casa spendendo soltanto 4,99 euro (4,49 euro in offerta lancio per qualche giorno. Da notare che questi ragazzi hanno già alle spalle un horror di successo: Loan Shark, che vanta l'83% di recensioni positive su Steam.

Giochi brevi, ma intensi

Per chi se lo stesse chiedendo, si tratta di giochi brevi ma davvero intensi. Nel caso di Birds Watching si parla di circa 60 minuti di gameplay. Il che spiega come sia stato possibile pubblicarli a distanza di meno di un anno (senza considerare la possibilità che siano stati sviluppati in parallelo).

"Un incendio inestinguibile ha distrutto il mondo, e ora sei rimasto solo, l'ultimo essere umano." Spiega la descrizione ufficiale, che poi continua raccontando cosa bisogna fare nel gioco: "Sopravvivi sulla cima del Gran Toc, in Piemonte, l'unico luogo ancora inattaccato dalle fiamme. Il tuo unico passatempo è guardare con il tuo binocolo gli uccelli fuggiti fin lassù assieme a te. È una vita tranquilla, isolata e disperata."

Sembrerebbe quasi una vita da sogno, ma non tutto è come sembra: "Finché non sei più solo, e gli unici che possono salvarti sono proprio gli uccelli; ma sono capricciosi. Soddisfali, o perdi tutto. Sii onesto. Sii spietato. Sii prudente."

Non manca che di vedere quali sono i requisiti di sistema per giocare. Come potete immaginare, non sono per niente inaccessibili.

Minimi:

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Processore: Intel i5-4590, AMD FX 8350 equivalente o superiore

Intel i5-4590, AMD FX 8350 equivalente o superiore Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1050/970, AMD Radeon R9 290 equivalente o superiore

Nvidia GeForce GTX 1050/970, AMD Radeon R9 290 equivalente o superiore DirectX: Versione 11

Versione 11 Spazio su disco: 1 GB di spazio disponibile

A questo punto non vi resta che andare su Steam e fare le vostre valutazioni. Se vi interessa conoscere altri giochi italiani inquietanti, vi segnaliamo CloverPit e Martha is Dead.