Sony ha annunciato un DualSense PC Ready, confondendo un po' tutti

Sony ha annunciato un DualSense PC Ready, ovverosia una versione del controller disegnata per funzionare fin da subito su PC, sia in modalità cablata che tramite Bluetooth, ma che a parte la confezione e le diciture dovrebbe in effetti essere identica a quella per PS5.

Il reveal arriva da PlayStation Asia e non è chiaro se il dispositivo approderà presso i mercati occidentali, ma non c'è dubbio che le tempistiche dell'annuncio lascino perplessi, viste le voci riportate da Bloomberg nelle scorse ore.

Pare infatti che Sony abbia deciso di cancellare le prossime conversioni dei suoi giochi per PC, tornando a una strategia fatta di esclusive che non siano disponibili su nessun'altra piattaforma a parte PlayStation.

Il DualSense PC Ready presentato da PlayStation Asia promuove insomma un connubio che sulla carta sembrerebbe destinato a morire presto, da qui le reazioni perplesse degli utenti che hanno rilanciato il post dell'azienda.