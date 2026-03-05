Neva: dai creatori di Gris un altro titolo dal valore artistico eccezionale, a questo prezzo non puoi non recuperarlo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante che coinvolge Neva, titolo realizzato dai creatori di Gris che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 58% per un costo finale di 10,13€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Neva è un'avventura action intensa ed emotivamente coinvolgente. Il gioco racconta la storia di Alba, una giovane donna segnata da un traumatico incontro con oscure forze che stanno corrompendo il mondo attorno a lei. Dopo quell'evento, il suo destino si intreccia con quello di un curioso cucciolo di lupo, dando inizio a un viaggio attraverso un mondo splendido.