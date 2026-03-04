Capcom svela quanto ha venduto Resident Evil Requiem: sono numeri incredibili

Per confronto, ricordiamo che Resident Evil Village ha avuto bisogno di venti giorni per vendere quattro milioni di copie. La comunicazione è arrivata tramite il sito ufficiale della compagnia. Leggiamo l'intero commento della società di Osaka.

Capcom ha annunciato che Resident Evil Requiem ha superato i cinque milioni di unità vendute in pochi giorni dal lancio.

Il messaggio di Capcom sulle vendite di Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem è il più recente capitolo della serie Resident Evil, che celebra il suo trentesimo anniversario questo mese. Il titolo ha "elevato con successo l'essenza del survival horror accentuando l'interazione tra paura intensa e azione esaltante" dice Capcom, la quale ricorda anche che Resident Evil Requiem è stato sviluppato utilizzando il RE ENGINE, il motore grafico proprietario di Capcom, che ha permesso all'azienda di "offrire un comparto visivo dai dettagli fotorealistici, inclusi la pelle dei personaggi, gli occhi lucidi e i capelli fluenti, oltre alla traslucenza della luce".

Secondo la compagnia, uno dei motivi del successo di Resident Evil Requiem è il fatto che "il titolo offre una nuova esperienza di gioco per un'ampia base di fan attraverso molteplici impostazioni di difficoltà che si adattano a tutti, dai neofiti ai giocatori esperti, oltre a consentire ai giocatori di passare dalla prospettiva in prima persona a quella in terza persona in tempo reale per assecondare gli stili di gioco individuali."

Capcom sa bene poi che il successo arriva anche dall'eccitazione generata prima del lancio, ad esempio "alla Gamescom 2025, la fiera videoludica più grande d'Europa tenutasi nell'agosto dello scorso anno, [dove Requiem] ha ricevuto quattro premi, tra cui "Most Epic", assegnato al gioco capace di offrire l'esperienza più mozzafiato e impressionante."

Infine, "Capcom rimane fermamente impegnata a soddisfare le aspettative di tutti gli utenti, sfruttando le sue capacità di sviluppo leader nel settore per creare esperienze di gioco altamente coinvolgenti." Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione di Resident Evil Requiem.