Let it Die spegnerà i server in autunno, ma poi arriverà la Offline Edition: ecco la data

Come era stato precedentemente confermato, arriverà infatti una versione offline del videogioco , che dietro pagamento vi permetterà di continuare a giocare in solitaria trasferendo i vostri dati di salvataggio. L'annuncio è avvenuto tramite un trailer pubblicato dall'editore GungHo Online Entertainment e dallo sviluppatore Supertrick Games.

Let it Die , il free to play d'azione e sopravvivenza, sarà messo offline il primo settembre 2026 . Non preoccupatevi, però, perché non significa che perderete tutti i vostri progressi ottenuti in dieci anni di gioco.

Il trailer di Let it Die e Let it Die: Inferno Stagione 2

Ricordiamo che Let it Die è stato pubblicato per la prima volta nel dicembre 2016 su PlayStation 4 ed è poi arrivato un paio di anni dopo su Steam. È già disponibile un seguito, Let it Die Inferno per PS5 e PC, pubblicato nel dicembre 2025. La seconda stagione del nuovo titolo inizierà il dieci marzo, proponendo la modalità "Duo" (per il PvE), nuove armi, una funzione di mira dei nemici e non solo. Nel trailer qui sotto potete vedere entrambi gli annunci.

La valuta Death Metal di Let it Die non sarà più disponibile nella versione offline e tutto ciò che si poteva acquistare con essa verrà comprato tramite le Kill Coin. Tutte le funzionalità completamente legate all'online saranno disattivate, come il PvP asincrono che sarà però sostituito da nemici controllati dalla CPU.

Diteci, continuerete a giocare con la versione offline, oppure oramai avete deciso di dare priorità a Let it Die: Inferno?