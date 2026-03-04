Pokémon Pokopia si aggiorna per la prima volta, in tempo per il lancio

Si può sempre migliorare però e infatti il team di sviluppo ha pubblicato il primo aggiornamento , giusto in tempo per il lancio, previsto per il 5 marzo. Si tratta della versione 1.0.1 di Pokémon Pokopia: vediamo cosa possiamo aspettarci.

Pokémon Pokopia , come vi abbiamo segnalato a più riprese, pare un gioco di altissima qualità: lo conferma la nostra recensione ma anche quelle della stampa internazionale, che hanno fatto sì che l'opera di Koei Tecmo diventasse il gioco Pokémon con la media voti più alta e il nuovo gioco del 2026 con la votazione migliore.

L'aggiornamento di Pokémon Pokopia

L'update reso disponibile da Koei Tecmo e The Pokémon Company per Pokémon Pokopia è in realtà molto limitato, perlomeno basandoci sulla descrizione ufficiale fornita dagli autori. Tutto quello che sappiamo è che "svariati problemi sono stati risolti per migliorare l'esperienza di gameplay".

Non è chiaro quali siano questi problemi, ma ci fa sperare che Pokémon Pokopia sia ancora più ottimizzato rispetto a prima. Di norma, se non ci sono dettagli, significa che non sono stati risolti grossi problemi, ma in ogni caso un aggiornamento è sempre gradito (sempre che non inserisca nuovi bug e glitch).

L'aggiornamento di Pokémon Pokopia dovrebbe partire in automatico dopo l'installazione del gioco tramite cartuccia. La versione digitale invece dovrebbe già includere il più recente update disponibile.

