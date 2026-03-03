Vuoi risparmiare sull'acquisto di Pokémon Pokopia? Risparmia sul tuo hype con le card Nintendo in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozioni sulle card Nintendo che vengono messe in offerta. Si tratta di card con cui è possibile caricare del credito sul proprio portafogli digitale da utilizzare all'interno del Nintendo eShop: il costo delle card è inferiore al valore delle card stesse. Scopriamo tutte le promo:

Le promozioni sono attive su diversi tagli e diversi valori. Si tratta di percentuali di sconto molto simili: 7% su quelle da 15€ e 25€, mentre le card da 50€, 75€ e 100€ ricevono uno sconto dell'8%. Per quanto si tratti di percentuali simili, l'impatto di queste percentuali, sui tagli di più alto valore, è maggiore e dunque è maggiore anche il risparmio.