Vuoi risparmiare sull'acquisto di Pokémon Pokopia? Risparmia sul tuo hype con le card Nintendo in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozioni sulle card Nintendo che vengono messe in offerta. Si tratta di card con cui è possibile caricare del credito sul proprio portafogli digitale da utilizzare all'interno del Nintendo eShop: il costo delle card è inferiore al valore delle card stesse. Scopriamo tutte le promo:
- Card dal valore di 15€ a 13,89€
- Card dal valore di 25€ a 23,29€
- Card dal valore di 50€ a 45,89€
- Card dal valore di 75€ a 68,89€
- Card dal valore di 100€ a 91,89€
Le promozioni sono attive su diversi tagli e diversi valori. Si tratta di percentuali di sconto molto simili: 7% su quelle da 15€ e 25€, mentre le card da 50€, 75€ e 100€ ricevono uno sconto dell'8%. Per quanto si tratti di percentuali simili, l'impatto di queste percentuali, sui tagli di più alto valore, è maggiore e dunque è maggiore anche il risparmio.
Risparmia con le card Nintendo
All'interno del Nintendo eShop sono presenti diverse promozioni e diverse offerte, oltre, ovviamente, ai nuovi titoli in arrivo tra cui l'attesissimo Pokémon Pokopia, che abbiamo anche analizzato all'interno di una recensione dedicata. Tra i giochi disponibili troviamo anche il nuovissimo Resident Evil: Requiem per Switch 2 e il pre-order di Pragmata in uscita il prossimo mese.
Attualmente in sconto, invece, troviamo titoli come: Kingdom Come Deliverance - Royal Edition a 4,99€, Neva a 9,99€, Untitled Goose Game a 9,99€ e tanto altro ancora. Queste card valgono sia su Switch e sia su Switch 2. Fateci sapere se avete adocchiato qualche titolo o più titoli da acquistare.