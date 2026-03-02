Samsung Galaxy A16 4+128GB è in offerta su AliExpress: ecco un codice per risparmiare ulteriormente

Il dispositivo è attualmente proposto a 98,80 € a questo indirizzo . Inserendo il codice ITPS9 , il prezzo scende a 89,80 € . Il codice è valido per ordini spediti in Italia, utilizzabile una sola volta per utente, fino a esaurimento scorte e attivo fino al 7 marzo compreso.

Uno smartphone economico, ma valido e longevo

Il Samsung Galaxy A16 4G 128GB punta su un mix equilibrato di display ampio e autonomia solida. Il pannello Super AMOLED da 6,7 pollici offre colori vividi e una buona resa visiva, ideale per video, social e navigazione quotidiana. La batteria da 5.000 mAh garantisce fino a due giorni di utilizzo moderato, con supporto alla ricarica rapida a 25 W.

Sotto la scocca troviamo il MediaTek Helio G99, affiancato da 4 GB di RAM, sufficiente per le attività di tutti i giorni, pur con qualche limite nelle app più pesanti. La tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP offre scatti convincenti in buona luce. Presenti anche NFC, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.3 e la certificazione IP54 contro polvere e spruzzi. Un punto di forza notevole è il supporto software: Samsung garantisce sei generazioni di aggiornamenti Android, rendendolo una scelta longeva anche nella fascia economica.