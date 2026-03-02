I prodotti Logitech sono in offerta su AliExpress: risparmia su mouse, tastiere e webcam con questi codici sconto

Su AliExpress sono disponibili nuove offerte dedicate ai prodotti Logitech , in particolare mouse, tastiere e webcam. I prezzi scendono ulteriormente grazie ai codici sconto indicati qui sotto, validi per gli ordini spediti in Italia, utilizzabili una sola volta per utente, fino a esaurimento scorte e attivi fino al 7 marzo. Ecco i prodotti in promozione:

Ottimi accessori per la produttività

La selezione include prodotti perfetti per la produttività. Si parte con Logitech MX Master 3S, il mouse di punta con scorrimento MagSpeed fulmineo, sensore da 8K DPI preciso su ogni superficie e clic silenziosi per un ambiente di lavoro più tranquillo. Logitech Lift Left è invece un mouse verticale progettato per chi usa la sinistra: la postura a 57° riduce la tensione su polso e avambraccio, i pulsanti sono silenziosi e facilmente raggiungibili, e la presa morbida garantisce comfort per tutta la giornata.

Logitech MX Keys

Logitech MX Keys Mini è una tastiera compatta e retroilluminata con tasti concavi e digitazione fluida. Il design minimalista libera spazio sulla scrivania e permette di trasportarla facilmente, mentre la connettività Bluetooth multi‑dispositivo e l'illuminazione intelligente la rendono ideale per chi lavora in mobilità o in setup essenziali ma premium. Infine, Logitech Brio 90 HD è una webcam Full HD pratica e semplice da usare, pensata per videochiamate nitide e affidabili.