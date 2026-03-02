Un nuovo paio di Joy Con 2? Puoi acquistarli risparmiando grazie all'applicazione di un codice sconto

Il Joy-Con 2 è il nuovo controller sviluppato da Nintendo per Nintendo Switch 2, progettato come evoluzione diretta dei Joy-Con originali. I Joy-Con 2 possono essere utilizzati agganciati alla console in modalità portatile oppure scollegati e impiegati in modalità wireless. Grazie al grip centrale, possono funzionare come un unico controller tradizionale.

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto dei Joy Con 2 che vengono messi in offerta tramite l'applicazione di un coupon sconto dedicato dal valore di 9€ : ITPS9 per un costo totale e finale d'acquisto di 63,74€ . Puoi accedere alla pagina dedicata al prodotto direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli

La novità principale rispetto al modello precedente è rappresentata dagli attacchi magnetici laterali, che sostituiscono le tradizionali rotaie, rendendo più semplice e rapido il collegamento e lo sgancio dalla console. Un'altra innovazione significativa è la possibilità di utilizzare il controller come mouse, grazie alla presenza di un sensore ottico dedicato.

Tra le caratteristiche tecniche figurano inoltre il lettore/scrittore NFC (presente sul Joy-Con 2 destro), la vibrazione Rumble HD 2, una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 500 mAh, accelerometro e giroscopio, per un'esperienza di gioco ancora più immersiva e precisa. Ogni confezione include due unità separate.