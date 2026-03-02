0

Un nuovo paio di Joy Con 2? Puoi acquistarli risparmiando grazie all'applicazione di un codice sconto

Oggi è disponibile una promozione dedicata ai Joy Con 2 che vengono messi in offerta grazie all'applicazione di un codice sconto dedicato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   02/03/2026
Joy Con 2

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto dei Joy Con 2 che vengono messi in offerta tramite l'applicazione di un coupon sconto dedicato dal valore di 9€: ITPS9 per un costo totale e finale d'acquisto di 63,74€. Puoi accedere alla pagina dedicata al prodotto direttamente tramite questo link.

Il Joy-Con 2 è il nuovo controller sviluppato da Nintendo per Nintendo Switch 2, progettato come evoluzione diretta dei Joy-Con originali. I Joy-Con 2 possono essere utilizzati agganciati alla console in modalità portatile oppure scollegati e impiegati in modalità wireless. Grazie al grip centrale, possono funzionare come un unico controller tradizionale.

Ulteriori dettagli

La novità principale rispetto al modello precedente è rappresentata dagli attacchi magnetici laterali, che sostituiscono le tradizionali rotaie, rendendo più semplice e rapido il collegamento e lo sgancio dalla console. Un'altra innovazione significativa è la possibilità di utilizzare il controller come mouse, grazie alla presenza di un sensore ottico dedicato.

Joycon2 Grip

Tra le caratteristiche tecniche figurano inoltre il lettore/scrittore NFC (presente sul Joy-Con 2 destro), la vibrazione Rumble HD 2, una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 500 mAh, accelerometro e giroscopio, per un'esperienza di gioco ancora più immersiva e precisa. Ogni confezione include due unità separate.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un nuovo paio di Joy Con 2? Puoi acquistarli risparmiando grazie all'applicazione di un codice sconto