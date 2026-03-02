0

Meta Quest 3 512GB in offerta su AliExpress: il visore VR scende di prezzo

Display ad alta definizione 4K+, 512 GB di memoria e realtà mista avanzata: Meta Quest 3 è in sconto fino al 7 marzo.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   02/03/2026
Meta Quest 3

Il Meta Quest 3 8GB + 512GB è disponibile su AliExpress a 431,26 €, con un prezzo di partenza di 486,26 € che scende utilizzando il codice ITPS55. L'offerta è valida per ordini spediti in Italia, utilizzabile una sola volta per utente, fino a esaurimento scorte e attiva fino al 7 marzo compreso.

Acquista qui Meta Quest 3 512GB in offerta.

Realtà virtuale e mista senza compromessi

Il Meta Quest 3 rappresenta un salto generazionale nel mondo della realtà virtuale standalone, grazie al display ad alta definizione da 2064x2208 pixel per occhio e alla tecnologia 4K+ Infinite Display, che migliora nitidezza e profondità delle immagini. La memoria da 512 GB permette di installare numerosi giochi e applicazioni senza preoccuparsi dello spazio disponibile.

Grazie al nuovo hardware e alla piattaforma aggiornata, il visore offre prestazioni superiori sia nei titoli VR più complessi sia nelle esperienze di realtà mista. La batteria da 5060 mAh garantisce circa 2,2 ore di utilizzo, rendendolo adatto a sessioni di gioco immersive o applicazioni di fitness e intrattenimento.

