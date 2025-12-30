Meta sta comprando Manus, la compagnia IA diventata virale quest'anno

Manus è divenuta famosa nella primavera 2025 quando ha pubblicato una demo della propria IA, che è in grado di fare cose come analizzare i candidati per un lavoro, pianificare le ferie e controllare il porfolio di azioni di una compagnia. All'epoca, Manus ha affermato che la sua tecnologia era in grado di ottenere risultati superiori alla Deep Research di OpenAI.

L'evoluzione di Manus nel corso dei mesi

Entro aprile, a poche settimane dal lancio, la società di venture capital Benchmark ha guidato un round di finanziamento da 75 milioni di dollari che ha attribuito a Manus una valutazione post-money di 500 milioni di dollari. Inoltre, il general partner Chetan Puttagunta è entrato nel consiglio di amministrazione. Secondo i media cinesi, a quel punto altri investitori di primo piano avevano già investito in Manus, tra cui Tencent, ZhenFund e HSG (precedentemente nota come Sequoia China), tramite un precedente round da 10 milioni di dollari.

Le novità proposte da Manus nel 2025

Manus ha iniziato a far pagare da 39 a 199 dollari al mese per l'accesso ai suoi modelli di IA e l'azienda ha annunciato di recente di aver acquisito milioni di utenti e superato i 100 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali. È a quel punto che Meta ha iniziato a negoziare con Manus secondo quanto riferito dal WSJ il quale afferma che Meta sta pagando 2 miliardi di dollari ovvero la stessa valutazione che Manus stava cercando per il suo prossimo round di finanziamento.

Meta afferma che manterrà Manus operativa in modo indipendente, integrando però i suoi agenti IA in Facebook, Instagram e WhatsApp, dove il chatbot proprietario di Meta, Meta AI, è già disponibile per gli utenti.

