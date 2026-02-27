Highguard sarebbe fallito per "arroganza": i capi dello studio pensavano di aver creato un nuovo Apex Legends

Cosa è successo però dietro le quinte, cosa è accaduto perché si potesse arrivare a questo punto?

Highguard è stato come un fulmine al ciel sereno, ovvero inaspettato e soprattutto molto rapido. Sebbene ancora attivo, non pare che ci siano troppe speranze per il progetto annunciato a dicembre 2025 e pubblicato a gennaio 2026, visto che il grosso del team è stato licenziato a febbraio.

Il report su Highguard

Secondo quanto indicato da un nuovo report di Bloomberg firmato dal noto e affidabile giornalista Jason Schreier, la colpa può essere divisa su diversi fattori, ma le fonti della testata riportano perlopiù che c'era una certa arroganza tra i capi del team.

Le dieci persone che hanno parlato con Schreier affermano che la leadership ha rifiutato più volte di proporre il gioco al pubblico prima della pubblicazione per ottenere un feedback e ottimizzarlo. I capi - un gruppo di veterani di Respawn Entertainment - erano convinti di avere tra le mani un nuovo Apex Legends, ovvero lo sparatutto della loro vecchia compagnia.

Al lancio il videogioco ha ottenuto in realtà buone cifre, per la precisione circa 100.000 utenti contemporanei come picco. Purtroppo le recensioni non sono state positive e, secondo Bloomberg, Highguard ha perso il 90% dei propri giocatori nella prima settimana, e persino allora c'era la convinzione che i fondi ottenuti da Tencent avrebbero tenuto in vita il gioco almeno per alcuni mesi.

La testata segnala che Tencent ha però smesso di dare soldi alla compagnia e di conseguenza 80 su 100 dipendenti sono stati licenziati. Chi rimane continua a lavorare sul progetto, ma secondo Bloomberg i dati su Steam non promettono bene.