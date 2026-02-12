Il grosso del team di Highguard è stato licenziato poche settimane dopo l'uscita del gioco

Le dichiarazioni degli sviluppatori e del team di Highguard

Ad esempio, Alex Graner - Level Designer di Highguard - ha condiviso l'informazione tramite LinkedIn, scrivendo: "Purtroppo, insieme a gran parte del team di Wildlight, oggi sono stato licenziato. Fa davvero male, perché c'erano molti contenuti inediti che io e altri avevamo progettato per Highguard e che non vedevo l'ora di mostrare. Tuttavia, sono entusiasta per la mia prossima avventura. Se il vostro team o chiunque conosciate ha bisogno di un Level Designer esperto, contattatemi!"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In maniera simile, come potete vedere qui sopra, Josh Sobel - Tech Artist e Rigger - ha condiviso un messaggio, che recita: "Oggi sono stato licenziato da Wildlight insieme a gran parte dello staff. È stato il miglior team con cui abbia mai lavorato e non ho mai messo così tanto di me stesso in un progetto prima d'ora. Non cambierei gli ultimi due anni e mezzo e oltre con nulla al mondo. Mi gira ancora la testa e per un po' non sarò in grado di pensare al futuro, ma per favore tenetemi in considerazione se, nel prossimo futuro, starete cercando un rigger di livello senior o superiore, un CFX artist o un tech artist con esperienza nella scrittura di pipeline di rigging in Maya Python, nel rigging di asset, nell'impostazione di asset di gioco in Unreal Engine, nella guida di un team attraverso la produzione di asset con tempi di consegna rapidi, simulazione di vestiti e capelli, ecc. Mi trovo a Los Angeles e preferisco opzioni di lavoro da remoto. Grazie."

Wildlight Entertainment ha invece dichiarato a Kotaku: "Oggi abbiamo preso la decisione incredibilmente difficile di separarci da alcuni membri del nostro team, mantenendo al contempo un gruppo centrale di sviluppatori per continuare a innovare e supportare il gioco. Siamo orgogliosi della squadra, del talento e del prodotto che abbiamo creato insieme. Siamo inoltre grati ai giocatori che hanno dato una possibilità al gioco e a coloro che continuano a far parte della nostra comunità."

L'impressione quindi è che l'opera sarà ancora supportata, sebbene sia difficile dire per quanto tempo e con quali risultati. Vi lasciamo in chiusura alla nostra recensione di Highguard.