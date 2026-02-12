Gothic 1 Remake ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un trailer

La data di uscita di Gothic 1 Remake è stata finalmente svelata. Il gioco di ruolo d'azione di THQ Nordic sarà disponibile a partire dal 5 giugno 2026 , precisamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

Il trailer della data di uscita di Gothic 1 Remake

Nella descrizione ufficiale del video leggiamo: "Entra nella Colonia in Gothic 1 Remake il 5 giugno 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S. Rinchiuso in una prigione senza possibilità di fuga, le leggi sono semplici. L'obbedienza è pretesa. La gerarchia è imposta. E il potere domina su ogni cosa. Un mondo che non perdona vi aspetta dietro la barriera. Gli darai forma... o sarai consumato da esso?".

L'obiettivo di Gothic 1 Remake è di riproporre l'esperienza originale con una veste grafica moderna, ovvero immergerci in un gioco di ruolo nel quale il focus è la libertà di esplorazione. Le ambientazioni sono le miniere di Khorinis, nel regno di Myrtana. Il re ha imposto l'estrazione di immense quantità di minerali magici per creare armi da usare contro gli orchi e gli stregoni hanno creato una barriera per impedire ai minatori di fuggire.

L'area, la Colonia, rimane però completamente separata dal mondo esterno e i prigionieri si sono ribellati, creando una terra governata unicamente dai più violenti. Noi saremo un prigioniero sconosciuto che cambierà gli equilibri.

Gothic 1 Remake migliorerà anche le missioni e i comportamenti degli NPC, aggiungendo poi nuove abilità di movimento e rimodernando il sistema di combattimento.

Vi lasciamo infine al quinto video dietro le quinte di Gothic 1 Remake che mostra la creazione del mondo di gioco.