Nintendo Switch 2 è una "grande console", ma non abbastanza potente per Gothic 1 Remake, per il team Alkimia

Si tratta di un progetto di notevole portata, di cui è stata già distribuita una demo che di recente ha anche integrato i miglioramenti richiesti dai giocatori , con il gioco completo in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Alkimia Interactive sta lavorando a Gothic 1 Remake, rifacimento totale del celebre primo capitolo nella serie di action RPG open world che si propone di rilanciare il capostipite con una forma tecnica completamente nuovo e aggiornata, in grado di dare nuova vita al classico.

Con un commento che sarà sicuramente accolto benissimo dalla community di videogiocatori, il team Alkimia ha spiegato di non poter portare Gothic 1 Remake su Nintendo Switch 2 perché, nonostante sia una "grande console", non è "all'altezza degli standard" richiesti attualmente dal punto di vista tecnologico.

Non è all'altezza degli standard

Alla domanda sulla possibilità di vederlo anche su Nintendo Switch 2, il capo dello studio, Renhard Pollice, ha fatto un'affermazione che per certi versi può essere comprensibile ma che non mancherà di scaturire notevoli discussioni.

"Switch 2 è un'ottima console, ma penso che dovremmo adottare un approccio diverso allo sviluppo. Stiamo cercando di superare i limiti dell'attuale generazione di console e, purtroppo, non credo che Switch 2 sia all'altezza di questi standard."

Questo è quanto Renhard ha riferito, in base a quanto riferito da Game Reactor. Che ci sia una certa differenza di potenziale tra l'hardware di PS5 e Xbox Series X|S da una parte e Nintendo Switch 2 dall'altra è indubbio, ma la console Nintendo ha già dimostrato di saper gestire conversioni di giochi tecnicamente impegnativi, dunque è difficile pensare che Gothic 1 Remake sia impossibile da far funzionare.

Tuttavia, le parole dello sviluppatore vanno forse intese nell'ottica di uno studio che non ha intenzione di effettuare del lavoro extra di adattamento, trattandosi peraltro di un team di dimensioni non enormi.

Lo scorso agosto abbiamo visto Gothic Remake in un nuovo trailer, che ha annunciato anche Gothic 1, 2 e 3 Classic su PlayStation e Xbox.