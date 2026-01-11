Monster Hunter Wilds usato pare venga venduto a pochi centesimi in Giappone

Questo è quanto emerge dal listino di Kaitori World, un negozio specializzato in vendita di prodotti usati, che riporta un prezzo del genere per il nuovo capitolo della gloriosa saga di Capcom.

In base a quanto riferito da alcuni utenti su social, e riportato da testate locali, sembra che Monster Hunter Wilds usato venga venduto a pochi centesimi presso alcuni rivenditori in Giappone, addirittura a 18 yen, che corrispondono a 11 centesimi di dollaro .

Nonostante gli sforzi di Capcom, sembra che Monster Hunter Wilds non riesca a invertire il trend negativo in termini di popolarità tra i giocatori, e un sintomo della situazione potrebbe essere il forte abbassamento di prezzo che sta subendo come gioco usato in Giappone .

Un crollo verticale

Si tratta di un crollo del valore davvero notevole, considerando peraltro che nello stesso listino di Kaitori possiamo trovare giochi quasi contemporanei come Assassin's Creed Shadows e Ghost of Yotei a circa 25 dollari l'uno, nonostante si tratti di un negozio che tende ad abbassare molto i prezzi dei prodotti usati.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Probabilmente si tratta di un caso piuttosto estremo, ma che risulta emblematico della situazione difficile che sta attraversando Monster Hunter Wilds, arrivato tra altissime aspettative e valutato anche positivamente dalla critica, ma presto finito al centro delle polemiche tra performance e supporto post-lancio.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa di eventuali informazioni sul fatto che Monster Hunter Wilds possa arrivare su Nintendo Switch 2, cosa che peraltro sembra sempre più concreta e che potrebbe portare nuova linfa al titolo Capcom.