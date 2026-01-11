Poppy Playtime Chapter 5 ha una data d'uscita e un nuovo trailer: continua l'horror "infantile"

Prosegue la fortunata saga horror con Poppy Playtime Chapter 5, quinto capitolo della serie diventata una sorta di fenomeno virale grazie soprattutto alla commistione d'impatto tra elementi inquietanti e "infantili", vista la presenza di giocattoli alquanto paurosi.

Poppy Playtime Chapter 5 ha una data di uscita su PC, dove arriverà il 18 febbraio, mentre le versioni console sono previste "nei mesi successivi" ma ancora senza riferimenti temporali precisi, al momento.

Considerando che i capitoli precedenti sono presenti su praticamente tutte le piattaforme, è probabile che anche questo sia in arrivo anche su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, in attesa di ulteriori comunicazioni.