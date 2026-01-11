Poppy Playtime Chapter 5 ha una data d'uscita e un nuovo trailer: continua l'horror "infantile"

Prosegue la fortunata saga horror con Poppy Playtime Chapter 5, quinto capitolo della serie diventata una sorta di fenomeno virale grazie soprattutto alla commistione d'impatto tra elementi inquietanti e "infantili", vista la presenza di giocattoli alquanto paurosi.
Poppy Playtime Chapter 5 ha una data di uscita su PC, dove arriverà il 18 febbraio, mentre le versioni console sono previste "nei mesi successivi" ma ancora senza riferimenti temporali precisi, al momento.
Considerando che i capitoli precedenti sono presenti su praticamente tutte le piattaforme, è probabile che anche questo sia in arrivo anche su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, in attesa di ulteriori comunicazioni.
Un nuovo e terribile nemico
In base alla descrizione pubblicata da Mob Entertainment, in Poppy Playtime Chapter 5 ci troviamo ad affrontare il grande marionettista che si cela dietro gli eventi terrificanti che riguardano Playtime Co., dunque verrà introdotto un nuovo nemico decisamente temibile.
Nel quinto capitolo veniamo inviati più a fondo nelle profondità della fabbrica, con Huggy Wuggy al nostro inseguimento mentre indaghiamo sui segreti dell'oscura compagnia dietro la creazione dei giocattoli assassini.
Abbandonati dai nostri alleati, ci troviamo a combattere da soli e affrontare sfide di notevole intensità, cercando di porre fine una volta per tutte all'incubo che ha dato origine alla serie.
Qualche primo assaggio di quello che potremo trovarci di fronte lo possiamo avere guardando il trailer di presentazione riportato qui sopra, che introduce alcuni elementi ormai familiari della serie, ma suggerisce anche qualcosa di nuovo e decisamente inquietante.
Nel frattempo, abbiamo visto ormai da un po' di tempo che Poppy Playtime diventerà un film horror in collaborazione con Legendary Entertainment, che dovrebbe uscire quest'anno.