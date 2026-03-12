Ora che abbiamo completato il gioco, purtroppo, siamo chiamati all'infausto compito di confermare che tutte le brutte sensazioni collezionate a poco a poco nel corso di questi sei mesi si sono materializzate attorno ad una produzione incerta, per quanto non completamente priva di fascino.

Il treno dell'hype intorno al gioco ha così cominciato a rallentare, arrivando quasi sul punto di fermarsi, per non dire deragliare completamente, qualche settimana addietro, quando nell'ambito dello Steam Next Fest in tanti hanno potuto vestire in prima persona i panni di Aeta grazie ad una breve demo . Nel test preliminare di 1348 Ex Voto non abbiamo nascosto anche un certo grado di preoccupazione intorno ad un progetto sì estremamente focalizzato, ma ludicamente incerto e, forse, fin troppo limitato.

1348 Ex Voto è la lampante dimostrazione di come e quanto le cose possano cambiare nel giro di pochi mesi. Presentato ufficialmente la scorsa estate, il primissimo trailer fece galoppare l'immaginazione di tanti appassionati grazie ad una grafica convincente e alla prospettiva di un'avventura ambientata nel medioevo che ricalcasse, a grandi linee, l'emozionante epopea vissuta solo pochi mesi prima con Kingdom Come: Deliverance II .

Emancipazione e dovere

1348 Ex Voto parla di emancipazione. Emancipazione e dovere, per essere precisi. Queste due tematiche trovano un'autentica personificazione attraverso le due protagoniste dell'avventura. Da una parte Bianca, popolana costretta suo malgrado a prendere i voti, indotta a rinunciare a sogni, progetti e ambizioni in un'epoca storica, una rilettura vagamente più violenta del Medioevo, dove la figura della donna è ulteriormente oppressa da regole sociali ben precise. Dall'altra Aeta, di cui vestirete i panni, che grazie all'agio garantitole dalle nobiliari origini può concedersi il lusso di aspirare, un giorno, ad essere riconosciuta come una cavaliera, ruolo che lei vive abbracciando con estrema consapevolezza, ed un pizzico di ossessione, il peso morale ed etico che una tale scelta comporta.

Le due personalità, e relativi temi, sono magistralmente introdotti e veicolati nella breve scena d'intermezzo che funge da prologo all'avventura vera e propria. Le doppiatrici che prestano le voci alle ragazze, tra cui figura Jennifer English, la Maelle di Clair Obscur: Expedition 33, danno prova delle loro capacità. Le animazioni facciali, nonostante una resa rivedibile delle capigliature, sono sufficientemente convincenti. La regia virtuale si dimostra caparbia quanto basta, pur non proponendo chissà quali soluzioni innovative. La scrittura, come detto, riesce nel grande compito di caratterizzare le protagoniste, fornire coordinate sufficienti allo spettatore per orientarsi, evitare inutili lungaggini.

Come è stato confermato dagli stessi sviluppatori, uno dei pilastri portanti di 1348 Ex Voto è proprio rappresentato dalla struttura narrativa. Lecito dunque aspettarsi che un tale livello qualitativo abbracci l'intera epopea e non solo l'ispiratissimo prologo. Da questo punto di vista, Sadleo è in buona parte riuscita nel suo intento, nonostante qualche incertezza. Se possiamo individuare nell'epilogo un altro innegabile picco dell'intreccio, momento cardine in cui emancipazione e dovere, i due temi portanti, sono messi in modo in discussione, tutto ciò che accade nel mezzo è più altalenante.

L'azione vera e propria viene innescata dalla razzia di un gruppo di banditi al borgo in cui vive Aeta

Gli sceneggiatori sono stati in grado di mettere in scena un risicatissimo manipolo di personaggi ben scritti. A ciascuna di queste figure principali è dedicata almeno una scena degna di nota, vuoi per la messa in scena, vuoi per le tematiche che esplorano e introducono. Al tempo stesso, proprio per la buona qualità generale della sceneggiatura, saltano maggiormente all'occhio le piccole storture. Omissioni ingiustificate, un montaggio a volte incomprensibile, scene e cambi d'inquadratura che si collegano sgraziatamente tra loro, di tanto in tanto 1348 Ex Voto cede il fianco a piccole ingenuità che purtroppo inficiano la qualità dell'aspetto narrativo.

Laddove Hellblade: Senua's Sacrifice, per tirare in ballo il diretto metro di paragone, è consapevole lungo tutta la durata dell'avventura della ferrea necessità di un contesto narrativo coerente e convincente, la creatura di Sadleo cede saltuariamente il fianco a facili critiche, anche in ragione, ne siamo certi, di un budget limitato che, per esempio, ha costretto gli sceneggiatori a cercare continuamente giustificazioni, progressivamente meno credibili, per inscenare l'azione in luoghi sostanzialmente vuoti e privi di vita.

In 1348 Ex Voto, non mancano scorci davvero affascinanti

Due grandi picchi, incipit ed epilogo, personaggi indubbiamente ben scritti, ma un plot che attraversa qualche basso, nonostante una regia digitale ben sostenuta da un comparto estetico dignitoso. Visivamente, 1348 Ex Voto offre all'occhio dello spettatore una lunga serie di panorami ammalianti. La riproduzione di castelli, piccoli e grandi borghi che si stagliano sullo sfondo, testimonia la cura con cui Sadleo ha voluto riprodurre quasi fedelmente uno spaccato dell'Italia che fu, un'attenta riproposizione che è ravvisabile anche nella generosità dei dettagli che caratterizzano buona parte degli interni riprodotti. Da case razziate e distrutte, a sfarzose tenute, nel corso dell'epopea ci si imbatte anche in antiche rovine, in radure dove la luce filtra attraverso i rami degli alberi, accampamenti militari svuotati non solo dalla guerra, ma anche dalla pestilenza.

Gli scenari, insomma, denotano un'ottima qualità, anche a fronte di una resa di alcuni elementi non proprio convincente, come l'acqua o il fuoco. 1348 Ex Voto offre splendidi sfondi per il proprio desktop e regala momenti suggestivi di indiscutibile qualità. Al tempo stesso, tuttavia, anche in questo caso ci sono alcuni elementi che stonano. I già citati capelli dei personaggi, tanto per cominciare. Le animazioni generalmente goffe dei nemici che affronterete. Un costante pop-in di elementi a schermo e di texture che si caricano in ritardo, un effetto sgradevole purtroppo molto evidente durante le scene d'intermezzo. Tutte cose che solo in parte si potranno sistemare con un'eventuale patch futura.

L'attenzione riposta nella riproduzione di certi dettagli dello scenario è indiscutibile

Anche per quanto riguarda il sonoro, il discorso è assolutamente simile. Le musiche d'accompagnamento sono poche, per quanto piacevoli all'ascolto e ben contestualizzate. Alcuni effetti, dal canto loro, sono fin troppo ripetitivi e spesso si attivano con un pizzico di ritardo rispetto all'azione svolta.