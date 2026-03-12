1348 Ex Voto è disponibile da oggi: è stato aggiunto a 250.000 liste dei desideri

Lo studio di sviluppo italiano Sedleo ha ricordato che il suo 1348 Ex Voto è disponibile da oggi. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action adventure di stampo cinematografico ambientato nel Medioevo italiano. Sarà lanciato nell'edizione Standard da 24,99 euro e in quella Deluxe da 29,99 euro, con quest'ultima che include anche l'artbook digitale.

Come fatto notare da Sedleo: "È previsto uno sconto di lancio del 10% per le prime due settimane su entrambe le edizioni."