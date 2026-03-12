1

1348 Ex Voto è disponibile da oggi: è stato aggiunto a 250.000 liste dei desideri

Sedleo ha ricordato che 1348 Ex Voto è disponibile da oggi, svelando anche che è stato aggiunto a più di 250.000 liste dei desideri su Steam.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/03/2026
La protagonista di 1348 Ex Voto
1348 Ex Voto
1348 Ex Voto
Lo studio di sviluppo italiano Sedleo ha ricordato che il suo 1348 Ex Voto è disponibile da oggi. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action adventure di stampo cinematografico ambientato nel Medioevo italiano. Sarà lanciato nell'edizione Standard da 24,99 euro e in quella Deluxe da 29,99 euro, con quest'ultima che include anche l'artbook digitale.

Come fatto notare da Sedleo: "È previsto uno sconto di lancio del 10% per le prime due settimane su entrambe le edizioni."

Tante liste dei desideri

L'occasione è stata perfetta anche per annunciare che finora 1348 Ex Voto è stato aggiunto a ben 250.000 liste dei desideri su Steam, un numero davvero cospicuo.

L'immagine con l'annuncio del numero di liste dei desideri cui è stato aggiunto il gioco
L'immagine con l'annuncio del numero di liste dei desideri cui è stato aggiunto il gioco

Le liste dei desideri non si traducono automaticamente in vendite, ma sono sicuramente un'ottima base di partenza, quantomeno per capire l'interesse dei giocatori.

1348 Ex Voto, la recensione dell'avventura medievaleggiante ambientata in Italia 1348 Ex Voto, la recensione dell’avventura medievaleggiante ambientata in Italia

Se vi interessa, potete provare una demo del gioco, che consente di provare i primi capitoli: "Le campane suonano a morto. Il villaggio brucia. E il mondo di Aeta sta per andare in frantumi", recita la descrizione della demo, che continua: "Per la prima volta, potete entrare nell'Italia medievale devastata dalla peste e vivere i capitoli iniziali del brutale viaggio di Aeta."

Se vi interessa, andate sulla pagina Steam di 1348 Ex Voto.

