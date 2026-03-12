Alaloth è stato aggiornato alla versione 1.4, con tanti nuovi contenuti

Lo studio di sviluppo italiano Gamera Interactive ha pubblicato l'aggiornamento "Northwind" per Alaloth: Champions of The Four Kingdoms. Si tratta della versione 1.4 del gioco, che introduce nuovi contenuti, miglioramenti e bilanciamenti, segnando anche la conclusione del lungo lavoro di revisione del combattimento corpo a corpo avviato con l'aggiornamento Balefire.
Tante novità
Gli sviluppatori hanno spiegato che il sistema di combattimento è stato ulteriormente rifinito sulla base dei feedback della community, con spade e martelli che hanno ricevuto delle modifiche più profonde per ribilanciarli. Parallelamente, il team sta lavorando all'ottimizzazione della magia: il funzionamento degli incantesimi e i relativi valori continueranno a essere perfezionati nelle prossime settimane, con i feedback dei giocatori che saranno di nuovo centrali.
Parlando di contenuti, Northwind aggiunge una nuova questline, espande la mappa mappa con una nuova FA chiamata Skarhjem e aggiunge lo scontro con un nuovo boss.
La nuova storia secondaria si collega alla storia di Kariasha e racconta la vicenda di due guerrieri gemelli legati al negromante. Per sbloccare la quest sarà necessario soddisfare alcune condizioni: sconfiggere Kariasha e raggiungere un determinato livello di fama a Karak-Hohn.
Quando i requisiti saranno soddisfatti, si riceverà la chiamata dei Figli del Sole Nero, i discepoli di Volkar già incontrabili durante la campagna principale. Gli sviluppatori precisano inoltre che, per chi ha già soddisfatto i requisiti, sarà sufficiente combattere nuovamente in una FA per attivare la missione.
L'aggiornamento include anche tanti miglioramenti generali: ottimizzazioni delle prestazioni, piccoli aggiustamenti ai sistemi di gioco, correzioni di bug e un ribilanciamento di molti valori per mantenerli coerenti con le ultime modifiche al combattimento. Inoltre, sono state revisionate tutte le lingue supportate.
Infine, è stato ribadito che nelle prossime settimane sarà svelato un DLC . L'annuncio era inizialmente previsto insieme a questo aggiornamento, ma è stato rinviato per presentarlo in occasione di un evento dedicato.
Per celebrare l'uscita dell'aggiornamento, Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è attualmente scontato del 50% su Steam. Visitate la pagina del gioco, se vi interessa.