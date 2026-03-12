Alaloth è stato aggiornato alla versione 1.4, con tanti nuovi contenuti

Lo studio di sviluppo italiano Gamera Interactive ha pubblicato l'aggiornamento "Northwind" per Alaloth: Champions of The Four Kingdom s. Si tratta della versione 1.4 del gioco, che introduce nuovi contenuti , miglioramenti e bilanciamenti, segnando anche la conclusione del lungo lavoro di revisione del combattimento corpo a corpo avviato con l'aggiornamento Balefire.

Tante novità

Gli sviluppatori hanno spiegato che il sistema di combattimento è stato ulteriormente rifinito sulla base dei feedback della community, con spade e martelli che hanno ricevuto delle modifiche più profonde per ribilanciarli. Parallelamente, il team sta lavorando all'ottimizzazione della magia: il funzionamento degli incantesimi e i relativi valori continueranno a essere perfezionati nelle prossime settimane, con i feedback dei giocatori che saranno di nuovo centrali.

Un momento della nuova questline di Alaloth

Parlando di contenuti, Northwind aggiunge una nuova questline, espande la mappa mappa con una nuova FA chiamata Skarhjem e aggiunge lo scontro con un nuovo boss.

La nuova storia secondaria si collega alla storia di Kariasha e racconta la vicenda di due guerrieri gemelli legati al negromante. Per sbloccare la quest sarà necessario soddisfare alcune condizioni: sconfiggere Kariasha e raggiungere un determinato livello di fama a Karak-Hohn.

Quando i requisiti saranno soddisfatti, si riceverà la chiamata dei Figli del Sole Nero, i discepoli di Volkar già incontrabili durante la campagna principale. Gli sviluppatori precisano inoltre che, per chi ha già soddisfatto i requisiti, sarà sufficiente combattere nuovamente in una FA per attivare la missione.

L'aggiornamento include anche tanti miglioramenti generali: ottimizzazioni delle prestazioni, piccoli aggiustamenti ai sistemi di gioco, correzioni di bug e un ribilanciamento di molti valori per mantenerli coerenti con le ultime modifiche al combattimento. Inoltre, sono state revisionate tutte le lingue supportate.

Infine, è stato ribadito che nelle prossime settimane sarà svelato un DLC . L'annuncio era inizialmente previsto insieme a questo aggiornamento, ma è stato rinviato per presentarlo in occasione di un evento dedicato.

Per celebrare l'uscita dell'aggiornamento, Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è attualmente scontato del 50% su Steam. Visitate la pagina del gioco, se vi interessa.