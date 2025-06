L'aggiornamento Sigil di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms riequilibria l'intera esperienza di gioco

Lo studio di sviluppo italiano Gamera Interactive ha annunciato la pubblicazione dell' aggiornamento 1.1 di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms , chiamato Sigil .

Le novità

Oltre a ciò, ci sono anche tanti nuovi contenuti: missioni, oggetti, armi, armature e nuovi personaggi. Tuttavia, il cambiamento più significativo riguarda una revisione completa del sistema di livellamento e dello scaling dei nemici.

"Quando Alaloth è stato lanciato, il level cap era solo 4. È poi salito a 10 durante l'Accesso Anticipato e ha raggiunto il suo stato finale previsto con la versione 1.0: 20 livelli." Ha ricordato Gamera. "Nel tempo, i giocatori hanno condiviso feedback preziosi sulla curva di difficoltà, ripida e punitiva all'inizio, ma che tendeva ad appiattirsi con il progredire del gioco. Data la scala e la profondità del gioco, e quanto l'esperienza vari in base allo stile di gioco di ogni giocatore, trovare il giusto equilibrio non è facile. Ecco perché abbiamo implementato un nuovo sistema di livellamento a scaglioni. Questa modifica permette una curva più bilanciata e gratificante: più fluida nelle prime ore, più costante a metà gioco e progressivamente più impegnativa verso la fine."

Parlando dei nemici, lo scaling è stata riprogettata da zero. "In precedenza, i nemici progredivano secondo scaglioni predefiniti basati sullo sblocco di abilità specifiche, ma le loro statistiche erano ancora legate a un sistema costruito attorno a un level cap di 10. Con la versione 1.1, abbiamo introdotto uno scaling dinamico, creando scontri più significativi lungo l'intero percorso, fino alla battaglia finale. Naturalmente, tutti i salvataggi resteranno pienamente compatibili, ma abilità, tratti e competenze dovranno essere riassegnati.".

Massicci anche i miglioramenti alla qualità della vita e le nuove sfide pensate per tutti, sia per i nuovi giocatori, sia per i veterani. Per altri dettagli, vi rimandiamo alla recensione della versione 1.0 di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms.