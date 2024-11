“Abbiamo spedito le chiavi, ma nessuno ha risposto”, Alberto Belli racconta il lancio mediatico di Alaloth

Al che Belli ha spiegato che in realtà lo ha già fatto, ma nessuno gli ha risposto : "È un lancio a budget zero. Semplice. Abbiamo spedito le chiavi, ma nessuno ha risposto. Funziona così. Semplicemente, i nostri numeri sono 100% organici, fatti tramite passaparola grazie alla nostra fantastica comunità."

Alberto Belli, il capo di Gamera Interactive, ha spiegato come mai il lancio della versione 1.0 di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms non sia stato coperto da stampa e influencer. Lo ha fatto sul forum ufficiale di Steam, dove un utente, tale Daniel, gli ha fatto notare: "Non vedo su internet video di gameplay da youtuber o streamer. Avrebbero aiutato a dare più visibilità al gioco. Immagino che tu abbia ancora tempo per dargli delle chiavi gratuite."

Così vanno le cose

Da sottolineare come il commento di Belli non fosse polemico, anche perché lui stesso ha ammesso di sapere come funzionano le cose. Di nostro possiamo dire di aver coperto Alaloth in più di un'occasione, compresa la nostra recensione. Comunque sia è così che funziona per molti studi indie, che faticano enormemente ad avere un minimo di attenzione da parte dei media.

Il commento di Belli su Steam

Comunque sia, pare che Belli e Gamera siano molto soddisfatti del lancio, come traspare dal comunicato ufficiale che ha preceduto la versione 1.0: "Lavoriamo ad Alaloth da anni, ed è stato un viaggio incredibile! Siamo solo un piccolo team indie, quasi una famiglia, e abbiamo affrontato molte sfide lungo la strada. Abbiamo dovuto superare la perdita di uno dei nostri fondatori, la tempesta Avellone, un'inondazione, un publisher scomparso e un partner che ha rescisso il contratto, lasciandoci a lottare per sopravvivere. Ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo superato ogni ostacolo per dare vita a un gioco con oltre 100 ore di gameplay unico, con una bellissima comunità alle spalle e un futuro promettente. Dopo un fruttuoso periodo in Accesso Anticipato, durante il quale abbiamo dato il 110% e fatto tutto il possibile per rendere il gioco sempre migliore."