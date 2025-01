Le versioni console di Alaloth confermate per il 2025, con forse un grosso DLC

Il lancio della versione 1.0 non ferma Alaloth: Champions of the Four Kingdoms, che nel 2025 continuerà a crescere, con l'arrivo delle versioni console, previste per la fine dell'anno, e con un potenziale DLC maggiore (forse diviso in più parti).

Le nuove informazioni arrivano da un post di aggiornamento pubblicato da Gamera Interactive sulla pagina Steam del gioco, dove possiamo leggere che: "Oltre a tutte le entusiasmanti novità già menzionate, stiamo lavorando per annunciare il primissimo DLC per Alaloth. Anche se non vediamo l'ora di condividere maggiori dettagli, abbiamo deciso di rimandare l'annuncio per il momento, poiché stiamo ancora valutando quale sia l'approccio migliore. Stiamo considerando se rilasciare un DLC massiccio o dividerlo in un paio di aggiornamenti più piccoli [ma comunque sostanziosi], ciascuno a un prezzo inferiore. Ci piacerebbe conoscere la vostra opinione in merito!"