Risolti tutti i problemi, è finalmente disponibile la versione 1.0 di Alaloth: Champions of the Four Kingdoms

Il team italiano Gamera Interactive ha annunciato il lancio della versione 1.0 del gioco di ruolo Alaloth: Champions of the Four Kingdoms, dopo i numerosi aggiornamenti ricevuti mentre era in accesso anticipato e dopo i problemi avuti qualche giorno fa proprio per il lancio della versione finale, rimandato appunto a oggi (era previsto per il 30 ottobre).

In realtà Gamera non ha ancora finito con gli aggiornamenti, visto che nella circostanza ha annunciato che presto pubblicherà la roadmap post lancio che coprirà tutto il 2025. Le traduzioni promesse, tra le quali l'italiano, arriveranno con l'aggiornamento 1.1, che ancora non ha una data d'uscita. Almeno non una conosciuta.