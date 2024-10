La più grande qualità di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è di essere un GDR senza fronzoli. Ha uno stile retrò, un combattimento che richiede precisione (ma lascia spazio alla creatività), tantissime storie da raccontare e, soprattutto, è ambientato in un mondo fantasy pieno di vita, di cose che accadono e di opportunità.

Un mondo ricco di storie

La prima cosa che ci ha colpito di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è la profondità del suo mondo. Il continente di Plamen ha un pantheon di divinità in guerra tra loro, quattro regni ciascuno con le proprie casate e un'apocalisse che solo un vero eroe può scongiurare. D'altra parte è stato creato in collaborazione con Chris Avellone, un designer il cui curriculum parla per lui. Alaloth è il nome del demone che, trionfando sugli altri dei, ha fatto scendere il mondo nel caos. Lui è l'obiettivo finale dell'avventura, ma per raggiungere il suo dominio, il Quinto Regno, non basta presentarsi alle sue porte, bisogna dimostrare di essere il più grande eroe di Plamen.

Alaloth ha una mappa piena di cose da fare tra cittadine ricche di opportunità e aree di combattimento che vi metteranno alla prova

Le vicende, infatti, sono ambientate 300 anni dopo la vittoria di Alaloth e il popolo ne ha avuto abbastanza della decadenza e della rovina portate dal Traditore. Per questo ogni regno ha eletto un suo campione per raccogliere i quattro frammenti di Vaizmil (uno per regno) e poter così fare breccia nel dominio del nemico numero uno di Plamen.

A questo punto vi verrà chiesto di scegliere se avventurarvi da soli o contro altri due eroi. Affrontare i pericoli del continente in solitaria è una sfida sufficiente, almeno per la vostra prima partita, ma potrete alzare ancora di più il livello di difficoltà dovendovi preoccupare di altri due umani alla ricerca di gloria. In multigiocatore, infatti, gli altri eroi potranno appropriarsi dei frammenti e ostacolarvi, ma più pericoli significa ricompense più ghiotte. Vista la sua complessità e la sua profondità, raccomandiamo una prima partita in solitaria, soprattutto per imparare bene i sistemi di gioco quando le risorse abbondano, così da saperli sfruttare al meglio quando scarseggeranno.

Scegliere come e dove iniziare la propria avventura avrà un impatto non indifferente sul resto del vostro tempo in Alaloth

Poi sarà il momento di scegliere il regno di partenza: potrete essere un umano, più versatile ma meno specializzato, un elfo con meno forza fisica ma più dedito alla magia, un nano resistente ma vulnerabile alla magia o un orco resistente al veleno e al fuoco ma che mal tollera il ghiaccio e il freddo. Ciascuno di questi regni ha una miriade di casate al suo interno tra cui scegliere, ciascuna con un passato ricco di dettagli. Poi potrete scegliere l'equipaggiamento di partenza tra Spada e scudo, due spade a una mano, un'arma inastata, o un'arma pesante. Dopo aver scelto il vostro allineamento (cattivo, neutrale o buono) non vi resta che decidere quale sarà la vostra divinità protettrice ovvero il potenziamento passivo che vi accompagnerà nel corso dell'avventura.

C'è una divinità che aumenta la velocità di esplorazione (poi vedremo di cosa si tratta), una che migliora la salute e la resistenza al prezzo della rapidità di recupero delle abilità; un'altra incrementa considerevolmente la possibilità di fare danno critico al prezzo della stamina. Non tutti gli dei offrono bonus e malus, alcuni sono dei potenziamenti passivi diretti come Lauron che fornisce più capacità di carico e velocità di esplorazione o Ulher che fa raccogliere il 30% di oro in più. Le possibilità di personalizzazione sono davvero tante e sono un fattore fondamentale di rigiocabilità perché iniziare l'avventura da elfo è un'esperienza completamente diversa rispetto che fare i primi passi nei panni di un orco.