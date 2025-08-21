Elden Ring su Nintendo Switch 2 in modalità portatile sembra avere delle performance disastrose

A quanto pare Elden Ring su Nintendo Switch 2 non funziona molto bene in modalità portatile. In che senso, vi starete chiedendo? Pare che le performance siano davvero terribili . O disastrose, per dirla come IGN.com, che ha avuto modo di giocarci alla Gamescom 2025 e non ne ha avuto una buona impressione.

Scatti e tasti

"Abbiamo giocato a Elden Ring: Tarnished Edition in modalità portatile su Switch 2 e siamo rimasti molto delusi dalle prestazioni del gioco, specialmente nelle aree aperte come Limgrave." Hanno scritto in un articolo di riepilogo del video, pubblicato per raccontare in breve la ferale esperienza.

Nel filmato, si parla di cali di frame rate significativi quando si gira la telecamera mentre si esplora al di fuori dell'area del tutorial e di una mappatura dei tasti confusionaria che ha reso il combattimento caotico e l'esplorazione frustrante.

Purtroppo IGN.com non ha potuto registrare il gameplay allo stand in cui era presente il gioco, ipotizza proprio per non mostrarne le prestazioni. Considerando che l'uscita del gioco è prevista per il 2025, FromSoftware o chi per lei ha davvero poco tempo per sistemare la situazione. Del resto Miyazaki e soci non sono certo conosciuti per essere dei maestri, dal punto di vista tecnico, quindi staremo a vedere se riusciranno nell'impresa prima del lancio.