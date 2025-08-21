Un trailer di Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles presenta il gameplay

Chi ha giocato l'originale al suo tempo, sicuramente sa già cosa aspettarsi: una profonda esperienza tattica , con un sistema di combattimenti a turni dove ogni mossa conta e la posizione sul campo può determinare la vittoria o la sconfitta.

Un classico aggiornato e tirato a lucido

Le battaglie si svolgono su mappe tridimensionali a griglia, dove ogni unità ha un raggio di movimento e azione basato su statistiche come velocità, agilità e tipo di terreno. L'altezza e la conformazione del campo influenzano la portata degli attacchi e la visibilità, rendendo fondamentale la scelta della posizione. Al tempo stesso è fondamentale prendere dimestichezza con il sistema dei Job che offrono oltre 20 classi con abilità e caratteristiche differenti per i nostri personaggi.

Il gameplay delle battaglie in Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles rimane fedele alla formula originale, ma al tempo stesso ha ricevuto una serie di miglioramenti che lo rendono più fluido e accessibile. Ad esempio, troviamo un'interfaccia utente rivista che offre la possibilità di visualizzare l'ordine dei turni, una visuale tattica per osservare meglio il campo di battaglia e opzioni per accelerare gli scontri, salvare durante il loro svolgimento e vari livelli di difficoltà adattabili alle nostra esperienza con il genere.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sarà disponibile su PS4, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam) a partire dal 30 settembre.