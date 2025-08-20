Final Fantasy 14 e 16 su Nintendo Switch 2? Naoki Yoshida lancia segnali molto positivi

"Stiamo facendo del nostro meglio per far sì che ciò accada, quindi potete tranquillamente comunicare ai vostri lettori che considero queste possibilità in modo molto positivo . Stiamo lavorando duramente, quindi spero che i giocatori guardino con entusiasmo alle opportunità future. Chiedo solo un po' più di tempo ."

"Per me, l'obiettivo è semplicemente quello di rendere Final Fantasy 14 e 16 accessibili al maggior numero possibile di giocatori , e spero davvero che quante più persone possibili possano godersi questi due titoli," ha dichiarato Yoshida in un'intervista con VGC.

Naoki Yoshida , producer di Final Fantasy 14 e Final Fantasy 16 , ha svelato che sono in corso "discussioni positive" sia all'interno di Square Enix che con Nintendo per portare i due titoli su Nintendo Switch 2 , in particolare per quanto riguarda l'MMORPG.

Final Fantasy 14 su Nintendo Switch 2 sarebbe una grande opportunità per neofiti e veterani

Yoshida ha poi rincarato la dose, parlando di come una versione per Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 14 potrebbe attrarre nuovi giocatori e offrire ai veterani un'esperienza più flessibile e portatile.

"Per quanto riguarda i giocatori già esistenti di Final Fantasy 14, se ipoteticamente venisse pubblicata una versione per Switch 2, avrebbero la possibilità, ad esempio, di seguire la storia principale sul PC e fare raid sempre su PC," ha detto. "Ma per altri tipi di contenuti, potrebbero rilassarsi sul divano con la Switch 2 in mano e dedicarsi alle attività di farming e crafting, e sono davvero entusiasta di questa possibilità per i nostri giocatori."

"Per quanto riguarda invece chi non ha mai giocato a Final Fantasy 14, la generazione più giovane, se iniziassero a giocare su Switch 2, essendo un MMO, potrebbe essere un genere nuovo per loro, e sarei davvero felice di introdurre questi nuovi giocatori al genere e farli divertire con il gioco. Proprio per questo, abbiamo avviato delle discussioni con Nintendo, e finora sono state positive, quindi spero davvero che i giocatori possano aspettarsi buone notizie in futuro."

Yoshi-P aveva già manifestato in passato l'intenzione di portare i suoi giochi su quante più piattaforme possibile, incluse quelle Nintendo. Come forse ricorderete, in occasione del lancio della versione Xbox Series X|S di Final Fantasy 14, aveva suggerito una possibile conversione per Switch 2. Per quanto riguarda Final Fantasy 14, Yoshida aveva già dichiarato nell'estate dello scorso anno di voler portare l'MMO su una console Nintendo, dunque un desiderio che affonda le radici ben prima dell'annuncio ufficiale della nuova console.