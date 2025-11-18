Square Enix sta ripensando Final Fantasy XIV da zero, perché la gente ha sempre meno tempo per giocare

Naoki Yoshida, conosciuto anche come Yoshi-P, il director e producer di Final Fantasy XIV è stato ospite del G-STAR 2025 in Corea, dove ha concesso un'intervista alla testata Inven, parlando di vari argomenti. Tra questi, ha accennato ai piani in corso per Final Fantasy XIV, che dovrebbe avere una sorta di "seconda rinascita" , adeguandosi maggiormente ai tempi che corrono.

Nuovi giocatori

Secondo Yoshida, ora che Final Fantasy XIV è entrato nel suo secondo decennio di attività, il team di sviluppo ha deciso di ripensarlo da zero, poiché il tempo libero dei giocatori è diminuito negli ultimi anni. Insomma, il gioco dovrà adattarsi alle loro esigenze e ai loro stili di gioco preferiti.

Un personaggio di Dawntrail

"Gli MMORPG sono un genere pensato per far investire tanto tempo, quindi penso che non si adattino molto bene all'epoca attuale. Esistono già tanti giocatori veterani che sono molto avanti rispetto agli altri, e recuperare terreno richiede un enorme investimento di tempo, che molte persone semplicemente non possono permettersi. Penso sia ingiusto che un giocatore non possa divertirsi a meno che non investa centinaia di ore." Ha detto Yoshida, spiegando uno dei problemi attuali del gioco.

Tuttavia, Yoshida ritiene che gli MMORPG abbiano ancora delle possibilità, se cambiano. "Voglio sapere per quanto tempo i giocatori possono restare connessi e che tipo di attività svolgono una volta loggati. Il gioco deve adattarsi a questo." Con i futuri aggiornamenti di FFXIV, Yoshi-P mira quindi a offrire ai giocatori "qualcosa da attendere ogni volta che si accede, e una soddisfazione che corrisponda alle aspettative".

L'idea è quella di rendere il funzionamento del gioco ancora più intuitivo di quanto non lo sia già. Il suo obiettivo è creare un ambiente in cui anche i principianti e chi è abituato ai giochi mobile possa capire come giocare per ottenere il tipo di intrattenimento desiderato, per il tempo che ha a disposizione. "Questo è solo un esempio, ma immaginate che quando vi collegate, il gioco vi chieda: "Hai solo due ore per giocare oggi?", "Vuoi diventare più forte oggi?" oppure "Hai voglia di goderti la storia oggi?" E, in base alla risposta, il gioco suggerisce come giocare."

Insomma, sembra che Final Fantasy XIV diventerà gratificante anche per sessioni molto brevi e guiderà maggiormente i nuovi giocatori, così da non farli perdere nel mare di contenuti attualmente disponibili.